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Ministério da Fazenda Tesouro Nacional anuncia intenção de emissão e venda de títulos em euro Representantes do órgão se reuniram com executivos em Londres na semana passada

O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira que planeja vender títulos em euro após mais de uma década sem emissões no mercado europeu. Segundo o Ministério da Fazenda, foram iniciadas tratativas com investidores, após reuniões em Londres na semana passada.

"A partir das interações, serão definidas as características específicas dos títulos, tais como prazos e níveis iniciais de preço. A iniciativa poderá ser seguida por uma oferta, a depender da receptividade e das condições de mercado", diz o Tesouro em nota.

Na última terça e quarta-feira, o Tesouro realizou reuniões com executivos internacionais em Londres para apresentar o Brasil como um destino para investidores da região. A operação da venda de títulos será liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.

No início do mês, o ministro da Fazenda Dario Durigan anunciou durante reunião ministerial com o presidente Lula que o Tesouro Nacional vai começar a emitir títulos públicos na China e na Europa neste ano.

Em fevereiro, o atual secretário-executivo e ex-secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, adiantou ao GLOBO a estratégia de emissão de títulos do órgão neste ano eleitoral.

— Tem muito espaço para captação neste ano, o mercado está com muito apetite para o Brasil. Em breve devemos voltar ao mercado. Devemos começar com uma emissão clássica em dólar, e depois abrir para outros tipos de emissões. Vamos fazer em euro e provavelmente em yuan.

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