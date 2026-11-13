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PIX Tesouro Nacional comunica acesso indevido a dados de 30 mil cadastros e 4 mil chaves Pix Órgão afirma que não houve impacto financeiro e que nenhum sistema estruturante foi afetado

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) informou ter identificado, em 4 de novembro, um acesso não autorizado a dados pessoais em bases de dados do seu ambiente tecnológico. Segundo o órgão, o incidente atingiu cerca de 30 mil cadastros do e-Serviços, o portal usado para pedir e acompanhar serviços do Tesouro.

Foram acessados indevidamente o nome, o CPF e o e-mail dos usuários. Também foi atingida uma base de consultas analíticas internas que tinha cerca de 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal, o que expôs as chaves e dados dos pagamentos feitos.

O Tesouro divulgou o comunicado para cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). No texto, afirma que não houve impacto financeiro e que nenhum de seus sistemas estruturantes foi atingido. O órgão alerta que terceiros podem usar os dados para tornar contatos fraudulentos mais convincentes e recomenda atenção a mensagens suspeitas que peçam informações pessoais, senhas ou pagamentos.

De acordo com a STN, os mecanismos de segurança e o monitoramento da rede permitiram identificar e conter o acesso. O órgão diz ter reforçado o monitoramento, adotado medidas adicionais de proteção e aberto uma investigação técnica para apurar a origem e a extensão do incidente. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov) foram notificados.

O Tesouro atribui a demora na comunicação ao tempo necessário para detectar e confirmar o incidente, fazer investigações internas e adotar medidas de contenção e recuperação. Dúvidas podem ser enviadas pela plataforma Fala.BR ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Ministério da Fazenda.

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