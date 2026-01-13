Tesouro realiza primeira distribuição de recursos do 2º leilão do Eco Invest
A expectativa é que viabilize a recuperação produtiva de cerca de 4 mil hectares de pastagens degradadas da Mata Atlântica
O Tesouro Nacional informou, por meio de nota, que fez na semana passada a primeira distribuição de recursos do segundo leilão do Programa Eco Invest Brasil aos beneficiários finais. Os R$ 100 milhões captados pela Adecoagro junto ao Itaú BBA serão aplicados à recuperação produtiva de terras degradadas no âmbito do Programa Caminho Verde Brasil.
Os recursos vão servir para preparo do solo, manejo sustentável e aquisição de insumos para o cultivo de cana de açúcar, visando o abastecimento de uma usina em Mato Grosso do Sul. O financiamento tem dois anos de carência e prazo de sete anos. A expectativa é que viabilize a recuperação produtiva de cerca de 4 mil hectares de pastagens degradadas da Mata Atlântica.
"Ao direcionar capital para projetos que combinam produtividade e sustentabilidade, criamos as condições para destravar investimentos em escala, fortalecer cadeias agroprodutivas e ampliar a competitividade do Brasil de forma consistente e sustentável", diz o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, por meio de nota distribuída pelo órgão.