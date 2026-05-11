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Tesouro Reserva Tesouro Reserva é lançado para clientes do BB e deve ser ampliado para outros bancos De acordo com Leal, outros bancos e financeiras estão desenvolvendo suas próprias plataformas para oferecer o Tesouro Reserva aos seus clientes

O Tesouro Nacional, a B3 e o Banco do Brasil lançaram em conjunto nesta segunda-feira, 11, o Tesouro Reserva, novo título público do Tesouro Direto voltado para a reserva de emergência. Inicialmente, o investimento está disponível apenas para os mais de 80 milhões de correntistas do Banco do Brasil.



"O título está restrito à plataforma do Banco do Brasil, que foi o parceiro que nos ajudou a desenvolver o produto. É uma nova plataforma, uma evolução do que nós temos, mas na prática ele é exatamente igual ao investimento dos outros títulos", afirmou Daniel Leal, secretário do Tesouro Nacional.



De acordo com Leal, outros bancos e financeiras estão desenvolvendo suas próprias plataformas para oferecer o Tesouro Reserva aos seus clientes.

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Ele não revelou, no entanto, o número de instituições e nem estabeleceu uma data para outros lançamentos.



"Nós sempre estamos em conversa com todos os parceiros do Tesouro Direto, todas as corretoras ou bancos, para que eles entrem na plataforma. Eles já demonstraram interesse, mas ainda têm que fazer a parte do desenvolvimento, então isso aí demora um tempinho", afirmou Leal.



Funcionalidades inéditas

O Tesouro Reserva traz algumas funcionalidades inéditas buscando ampliar o acesso dos brasileiros ao mercado formal de investimentos.



Ele oferece rendimento 100% atrelado à taxa básica de juros (Selic), negociação 24 horas por dia e 7 dias por semana, valor mínimo de R$ 1,00 e sem marcação a mercado. Ele não revelou, no entanto, o número de instituições e nem estabeleceu uma data para outros lançamentos."Nós sempre estamos em conversa com todos os parceiros do Tesouro Direto, todas as corretoras ou bancos, para que eles entrem na plataforma. Eles já demonstraram interesse, mas ainda têm que fazer a parte do desenvolvimento, então isso aí demora um tempinho", afirmou Leal.O Tesouro Reserva traz algumas funcionalidades inéditas buscando ampliar o acesso dos brasileiros ao mercado formal de investimentos.Ele oferece rendimento 100% atrelado à taxa básica de juros (Selic), negociação 24 horas por dia e 7 dias por semana, valor mínimo de R$ 1,00 e sem marcação a mercado.

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