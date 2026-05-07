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INVESTIMENTOS Tesouro Reserva será lançado na próxima segunda-feira (11) O novo título tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação e o valor mínimo para começar a investir é de R$ 1, com limite de até R$ 500 mil por investidor ao mês

A B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional e o Banco do Brasil lançam, oficialmente, na próxima segunda-feira (11) o Tesouro Reserva. O novo título público é focado em reserva de emergência, oferecendo negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7), com liquidez imediata via Pix e rendimento atrelado à taxa Selic.

Com liquidez diária, a aposta é que o Tesouro Reserva se torne uma alternativa para os recursos de curto prazo dos investidores, ao lado das caixinhas e cofrinhos de bancos, dos fundos DI e do Tesouro Selic, ou LFT, do próprio Tesouro Direto.

O novo título tem rendimento a partir do primeiro dia útil após a aplicação e o valor mínimo para começar a investir é de R$ 1, com limite de até R$ 500 mil por investidor ao mês, sem limites para resgates.

Agilidade

De acordo com informações da B3, a nova plataforma garante “uma experiência mais ágil e flexível para os investidores”, que podem negociar seus títulos de forma menos burocrática, inclusive nos fins de semana.

Testes

Um grupo restrito de clientes do Banco do Brasil já estava utilizando a ferramenta. O Tesouro Reserva conta com liquidez imediata, possibilidade de compras fracionadas e eliminação da marcação a mercado, o que garante previsibilidade no preço de compra e resgate.

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