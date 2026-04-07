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DIPLOMACIA Tesouro se reúne com investidores europeus em Londres para atrair capital estrangeiro Secretaria diz que reuniões devem acontecer nesta terça e quarta-feira

O Tesouro Nacional divulgou nesta terça-feira que iniciou uma série de reuniões com executivos internacionais em Londres para apresentar o Brasil como um destino para investidores da região. As reuniões começaram hoje e se encerrarão amanhã.

Segundo o Tesouro, a aproximação com os executivos acontecerá em um formato de “non-deal roadshow”, quando é feito uma série de reuniões, sem a intenção imediata de vender ações ou captar recursos.

O órgão diz que vai apresentar “o País, sua estratégia de gestão da dívida pública, os avanços recentes da economia brasileira, bem como as reformas econômicas e institucionais implementadas nos últimos anos.”

O Tesouro ressaltou que a ação não visa um esforço de venda de valores mobiliários, mas que poderá avaliar novas oportunidades de captação externa em diferentes moedas.

“Esta comunicação é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de compra ou venda ou uma solicitação de oferta de compra ou venda de quaisquer títulos. Não haverá oferta ou venda de títulos em qualquer país ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja considerada ilegal antes do respectivo registro ou habilitação, nos termos das leis e regulamentos aplicáveis”, reforçou o Tesouro.

Na semana passada, o ministro da Fazenda Dario Durigan anunciou durante reunião ministerial com o presidente Lula que o Tesouro Nacional vai começar a emitir títulos públicos na China e na Europa neste ano.

Em fevereiro, o atual secretário-executivo e ex-secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, adiantou ao GLOBO a estratégia de emissão de títulos do órgão neste ano eleitoral.

— Tem muito espaço para captação neste ano, o mercado está com muito apetite para o Brasil. Em breve devemos voltar ao mercado. Devemos começar com uma emissão clássica em dólar, e depois abrir para outros tipos de emissões. Vamos fazer em euro e provavelmente em yuan.

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