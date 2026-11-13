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Economia Tesouro suspende sistemas e tira dados fiscais do ar após ataque Previsão é que tudo volte ao normal na segunda-feira. O acesso indevido expôs nome, CPF e e-mail de cerca de 30 mil usuários do portal e-Serviços

A Secretaria do Tesouro Nacional mantém parte de seus sistemas e serviços fora do ar após um acesso indevido a dados pessoais em seu ambiente tecnológico. Segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, estão suspensas as ferramentas que publicam documentos, séries de dados e consultas no site do órgão e no portal Tesouro Transparente. A previsão é que voltem até a manhã de segunda-feira, dia 16.

O Tesouro afirma que alguns serviços continuam desligados até que as verificações sejam concluídas e as vulnerabilidades identificadas sejam corrigidas. Segundo o órgão, isso não significa que todos esses sistemas tenham sido atingidos pelo incidente. A consulta interativa aos leilões de títulos públicos também está suspensa. Os resultados seguem disponíveis na página do Banco Central e nas portarias e nos resultados oficiais divulgados pelo Tesouro.

Ainda de acordo com a secretaria, os sistemas estruturantes, responsáveis pelas principais operações do Tesouro, funcionam normalmente. A gestão da Dívida Pública Federal também segue sem alteração, e não houve impacto financeiro.

O acesso não autorizado foi identificado em 4 de novembro, mas só foi comunicado nesta semana. Atingiu cerca de 30 mil cadastros do e-Serviços, portal usado para solicitar e acompanhar serviços do órgão. O Tesouro alertou que os dados podem ser usados para tornar golpes mais convincentes. Por isso, recomendou atenção a contatos ou mensagens que peçam informações pessoais, senhas ou pagamentos.

Em nota anterior, o Tesouro atribuiu a demora na comunicação ao tempo necessário para detectar e confirmar o incidente, fazer investigações internas e adotar medidas de contenção. O órgão diz que reforçou o monitoramento e abriu uma investigação técnica para apurar a origem e a extensão do acesso.

Não é a primeira vez que o Tesouro sofre um incidente do tipo. Em agosto de 2021, a rede interna da secretaria foi alvo de um ataque de ransomware. Na ocasião, o Tesouro e a B3 informaram que as operações do Tesouro Direto não haviam sido afetadas.

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