Tesouro terá que abrir exceção para fazer empréstimo de até R$ 20 bi aos Correios
Governo articula crédito à companhia que registrou um déficit de R$ 4,3 bi no primeiro semestre desse ano
O Tesouro Nacional vai ter que abrir uma exceção para garantir o crédito de até R$ 20 bilhões que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta viabilizar para os Correios.
Enfrentando uma grave crise financeira, os Correios não devem ter capacidade de pagamento suficiente exigida para garantir o crédito do Tesouro. O órgão, no entanto, pode abrir uma exceção para a companhia.
As exceções às regras do Tesouro foram mais recorrentes durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Caso o crédito realmente seja concedido, essa será a primeira vez que uma licença excepcional é concedida pelo órgão na atual gestão do presidente Lula.
O crédito de até R$ 20 bilhões é articulado pelo governo em função da delicada situação orçamentária dos Correios.
A empresa anunciou um plano de reestruturação nesta quarta (15), após registrar sucessivos resultados negativos, chegando a um déficit acumulado de R$ 4,3 bilhões no primeiro semestre deste ano.
O programa de reestruturação dos Correios prevê três eixos principais: redução de despesas operacionais e administrativas; diversificação das fontes de receita, com foco na recuperação da capacidade de geração de caixa; e restauração da liquidez da empresa, de modo a retomar a competitividade e garantir estabilidade nas relações com colaboradores, clientes e fornecedores.