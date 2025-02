A- A+

FMotors Test drive Jeep Wrangler Rubicon: conforto de SUV com desempenho agressivo de um verdadeiro off-road Confira todos os detalhes do SUV aventureiro que promete encarar terrenos extremos

Um veículo que tem potência e agressividade de um off-road sem abrir mão do conforto de um SUV.

O Jeep Wrangler Rubicon, que combina robustez e estilo com tecnologias modernas, é um dos mais icônicos do segmento, oferecendo resistência, versatilidade e uma experiência divertida ao volante.

Isso porque quem adquire o modelo acaba tendo um carro dois em um: ao mesmo tempo que ele encara uma trilha ou terrenos acidentados, tendo portas e teto removíveis, pneus 245/75 com rodas de liga leve com aro de 17 polegadas e altura livre do solo de 27 cm (inclusive excelente para os dias chuvosos do Recife, já que pode atravessar áreas inundadas com até 76 cm de profundidade), ele também passa segurança e conforto no on-road, com mais de 3 metros de entre-eixos e satisfatória tecnologia a bordo, apesar do acabamento mais duro, devido à robustez que o veículo pede.

Mas será que o grandalhão cumpre com o que promete e vale quase meio milhão de investimento? Confira!

Motorização e performance

Hurricane 4 Motor do Wrangler é o 2.0 Turbo a gasolina com272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. | Foto: Divulgação/Stellantis

O Wrangler Rubicon é sinônimo de potência e assim precisa ser, já que é o seu DNA. Para encarar os desafios extremos, mesmo podendo ser usado apenas como um SUV grandalhão e super motorizado, ele é equipado com o Hurricane 4 2.0 Turbo a gasolina de quatro cilindros, capaz de entregar 272 cv de potência e torque de 40,8 kgfm.

O modelo também conta com uma transmissão automática de oito velocidades, o que oferece respostas rápidas e eficientes tanto na cidade quanto em terrenos mais acidentados.

Wrangler conta com o câmbio automático de 8 marchas, que garante que o motor trabalhe sempre na velocidade ideal para qualquer situação, além de um seletor de tração de 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida. | Foto: Divulgação/Stellantis

A tração 4x4 é o grande diferencial do Rubicon, com sistemas avançados como o Rock-Trac, que inclui diferencial bloqueante e uma caixa de transferência com redução. Esse conjunto dá mais segurança, além de excelente desempenho, no modo off-road para encarar trilhas e terrenos desafiadores.

Ele chega na velocidade máxima de 156 km/h, o que é bom se colocarmos, de fato, na balança o peso desse Jeep: são mais de dois mil quilos.

Ainda assim, ele consegue um 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, função que talvez seja mais utilizada na cidade do que no off-road.

Design externo

O design do Wrangler Rubicon é inconfundível e chama atenção. Mas uma das novidades do carro é que agora a grade é de sete fendas redesenhada com aberturas texturizadas em preto e molduras metálicas em cinza e contornos na cor da carroçaria.

A carroceria mescla bem o clássico e o moderno, sem perder as características, como os faróis circulares em LED com faróis projetores e auxiliares que proporcionam uma melhor visibilidade.

A robustez é evidente em cada detalhe, desde os para-lamas salientes até as portas, teto e até o para-brisa removíveis, que permite uma experiência de condução ao ar livre. Porém, atenção para a legislação, que só permite circulação sem as portas com os espelhos retrovisores específicos.

Nas dimensões, o gigante tem 1,83 m de altura, 1.89 m de largura e 74,78 m de comprimento.

Pneus para todo tipo de terreno de 17 polegadas equipam o Jeep Wrangler. | Foto: Divulgação/Stellantis

O modelo é projetado para suportar as condições mais adversas, sendo equipado com pneus todo-terreno 255/75 R17 de alta tração que melhoram a aderência ao solo. Polidas em preto e alumínio e marcadas com a silhueta do icônico Willys, no qual tem bastante inspiração.

Além disso, o SUV aventureiro conta com detalhes específicos para o uso off-road, como os ganchos de reboque vermelhos e a câmera dianteira equipada com esguicho de água, que reforçam a praticidade para aventuras extremas.

Com altura livre do solo de 27 cm, ângulo de entrada de 41,4° e ângulo de saída de 36,1°, o Wrangler Rubicon 2025 supera bem os obstáculos, mas pode dificultar o acesso ao veículo para as pessoas com estaturas menores. Este Jeep não possui estribo ou qualquer tipo de auxílio para entrar no carro.

O Jeep Wrangler apresenta entrada de ar altas e vedação de água. Com isso, dá para atravessar rios e riacho, inclusive alagamentos da cidade, que tenham profundidade de até 76 centímetros.

Capacidade de carga

Jeep Wrangler tem capacidade de carga de 548 litros. | Foto: Walli Fontenelle/Folha de PE

O porta-malas oferece 548 litros, podendo chegar a 897 litros de capacidade com os bancos traseiros rebatidos, o que é suficiente para equipamentos de aventura e bagagens. Além disso, ele conta com vários compartimentos internos para pequenos itens.

Design interno

Cabine do Jeep Wrangler. | Foto: Divulgação/Stellantis

Por dentro, o Rubicon combina funcionalidade com um toque de sofisticação, além de espaço e conforto. Afinal são 3 metros de entre-eixos.

Os bancos, revestidos em couro resistente e fácil de limpar, com opção de aquecimento, garantem conforto também com ajustes elétricos, enquanto os acabamentos mais duros em couro e resistentes a água são ideais para condições extremas.

O acabamento mistura emborrachados e detalhes em couro, garantindo durabilidade sem abrir mão de certa elegância. Feito com material resistente, o interior pode ser lavado sem formar poças por conta do escoamento da água que fica embaixo dos tapetes.

Pequenos detalhes, como porta-objetos e ganchos para bolsas, completam a funcionalidade do espaço traseiro. Além disso, os tapetes reforçados com drenos são ideais para o uso em condições mais extremas.

A direção, com assistência e também aquecimento, é hidráulica, o que pode ser um problema para quem está acostumada ou prefere a elétrica, ou um tradicionalismo daqueles que apreciam ter o carro mais na mão em situações off-road.

Tecnologia

Destaque da tecnologia do Wrangler é a central multimídia de 12,3 polegadas. | Foto: Divulgação/Stellantis

O destaque da tecnologia a bordo do Wrangler vai para a nova central multimídia de 12,3”, compatível com Apple CarPlay e Android Auto.

Ela incorpora GPS integrado, atalhos de menus e informações off-road, enquanto as saídas de ar centrais foram redesenhadas para melhor eficiência.

O sistema de som premium Alpine com nove alto-falantes garante uma experiência de áudio imersiva.

Além disso, recursos como câmera frontal off-road, sensores de estacionamento e assistente de descida em declive complementam a experiência tecnológica.

Já o painel é de TFT de sete polegadas que tem fácil visualização do consumo e conta com uma bússola eletrônica.

Os ocupantes contam ainda com quatro portas USB (duas tipo A e duas tipo C) e uma tomada de 220V no padrão americano.

O ar-condicionado é digital dual zone.

Segurança

Em termos de segurança, o Rubicon oferece uma ampla gama de recursos, incluindo controle de estabilidade, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de frenagem de emergência.

A estrutura reforçada do chassi contribui para uma maior proteção dos ocupantes, especialmente em situações off-road, além do necessário aclive de descida.

O Rubicon é equipado ainda com ajuste automático de faróis, airbags frontais e laterais, câmera de ré e sensores de estacionamento. Features como o sistema de monitoramento de pontos cegos e assistência em colisões frontais também estão disponíveis.

Entretanto, a ausência de sistemas como o de permanência em faixa é explicada pela presença da direção hidráulica, que tem um apelo especial entre os entusiastas mais tradicionais.

Consumo e Eficiência

Como esperado de um SUV voltado ao off-road, o consumo não é seu ponto forte. Em média, o Wrangler Rubicon registra 7 km/l na cidade e 9 km/l na estrada, valores que refletem sua proposta de desempenho e não de economia.

Grandalhão Jeep Wrangler tem 1,83 m de altura, 1.89 m de largura e 74,78 m de comprimento. | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Valor

Agora em versão única, o Jeep Wrangler Rubicon está pelo valor de R$ 499.990.

Vale a pena comprar?

Depende do perfil do comprador. O Jeep Wrangler Rubicon é ideal para aventureiros que valorizam um desempenho off-road incomparável, mas não se incomodam em sacrificar economia de combustível e conforto urbano.

Para entusiastas de off-road e aqueles que buscam um veículo robusto e adaptável, ele é uma escolha excelente.

No entanto, se o foco for eficiência de combustível ou espaço interno, pode ser mais adequado considerar outras opções no mercado.

Se o objetivo é explorar trilhas, o Rubicon é uma escolha difícil de superar.

Ao comparar o Wrangler Rubicon com modelos como o Ford Bronco e o Toyota Land Cruiser, por exemplo, o Jeep se destaca por seu DNA autêutico off-road e design clássico. No entanto, o Bronco oferece maior variedade de configurações e um design concorrente e tecnologia avançada, enquanto o Land Cruiser tem uma reputação de luxo e confiabilidade ainda mais elevada.

Ainda é possível, no entanto, classificar o Wangler Rubicon como líder em capacidade extrema.

