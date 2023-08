A- A+

Após versões aspiradas, a Honda aposta no motor turbo para seu SUV queridinho do momento: o HR-V Touring. Com potência do 1.5 turbo de 177 cv, a versão vai além com a oferta do motor mais potente e conteúdos exclusivos. O veículo teve ganho considerável em tecnologia e segurança embarcada, além do diferencial do sistema Sensing.

O SUV compacto de quatro portas tem, em tese, capacidade para 5 pessoas, porém, no *teste, verificamos que para uma viagem confortável, o ideal são 4 pessoas. A quinta pessoa que iria no meio do banco traseiro pode se sentir um pouco desconfortável se for mais alta, uma vez que o banco é mais elevado.

Produzido na fábrica de Itirapina, em São Paulo, o carro flex está custando R$ 190.900.

Design

O HR-V Touring é elegante e arrojado, chamando atenção nas ruas.

Na parte externa, ele recebeu uma grade dianteira em colmeia, um par de para-choques dianteiro e traseiro com a parte inferior mais esportiva, apliques laterais em preto brilhante e um detalhe no farol dianteiro full-LED em cromado na parte do farol alto. As rodas, de liga leve com design especial, são de 17 polegadas.

O porta-malas tem volume de apenas 354 litros, mas, para compensar o espaço não tão satisfatório, a porta abre por comando de chave ou dentro da cabine e fecha automaticamente a porta da mala através de sensor que pode ser ativado no interior.

O SUV, no entanto, conta com o sistema modular Magic Seat, que permite diferentes configurações da segunda fileira de bancos para acomodar grandes volumes.

Honda HR-V Touring Turbo 1.5. Divulgação/Honda

No interior, os bancos são todos revestidos em couro e muito confortáveis, sendo o do motorista com ajuste elétrico. No painel, a direção, também elétrica, conta com uma interface de comando de várias funcionalidades, como aumentar e baixar volume, configuração de painel e comando de voz. O destaque vai para o ar-condicionado dianteiro: motorista e passageiro têm comandos diferentes, podendo ajustar a temperatura de forma personalizada.

Honda HR-V Touring Turbo 1.5. Divulgação/Honda

Além disso, o computador de bordo é multimídia com funcionalidade touch. O painel tem tela de 7" configurável e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Na tela, ainda é possível visualizar a câmera de ré e a da lateral direita, que é ativada quando é acionada a seta para este mesmo lado, facilitando a visão do motorista nas curvas.

Pouco abaixo do painel, encontramos o botão de partida, que acontece sem chave, portas USB e USB-C e carregamento por indução.

Honda HR-V Touring Turbo 1.5. Divulgação/Honda

Os vidros são elétricos nas quatro portas e os retrovisores também possuem ajustes elétricos.

O SUV ainda conta com o sistema myHonda Connect, freio de estacionamento eletrônico e sistema Hill Holder (assistente de partida em rampa é um mecanismo que mantém o freio de um automóvel, facilitando a aceleração em ladeiras a partir de uma parada de um veículo).

O HR-V Touring tem também itens de segurança como:

Duplo airbag frontal

Duplo airbag lateral

Sensor de chuva

Duplo airbag de cortina

Freios ABS

Controle de tração

Controle de estabilidade

Isofix (padrão internacional de fixação de cadeirinhas infantis)

As cores disponíveis da lataria são: Branco Tafetá (sólida), as metálicas Cinza Basalto (nova), Prata Platinum, Azul Cósmico, além das perolizadas Branco Topázio, Cinza Grafeno (nova), Preto Cristal e Vermelho Mercúrio.

Sistema Honda Sensing

Um trunfo de todas as versões do HR-V é que são equipadas com o sistema Honda Sensing, um conjunto de assistentes de condução que inclui frenagem para mitigação de colisão, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), monitor de evasão de faixa, sistema de permanência em faixa e ajuste automático dos faróis.

Motor

O Touring é equipado com motor silencioso 1.5 turbo com desempenho bastante agradável. São 177 cv com pico a 6.000 rpm ante os 173 cv a 5.500 rpm do antecessor, um ganho não apenas no número, mas que o tornou um pouco mais elástico em altas rotações.

Em torque, 24,5 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm ante os 22,4 kgfm de 1.700 a 5.500 rpm, ganho de 2,1 kgfm, apesar de perder 1.000 rpm antes. O câmbio é automático CVT com simulação de 7 marchas.

Honda HR-V Touring Turbo 1.5. Divulgação/Honda

O carro possui três modos de direção: o normal, o Eco e o Sport. Mesmo no modo mais focado em economia, o CVT trabalha a baixa rotação, e a faixa de torque para crescer a velocidade. O isolamento acústico entra nesse jogo para oferecer conforto.

No modo Sport, o motor cresce ainda mais facilmente com um pedal de acelerador mais sensível e o câmbio CVT trabalhando para empurrar mais potência e torque para as rodas dianteiras. A direção ganha mais peso e até o vetorizador de torque fica mais agressivo, colocando o HR-V para dentro da curva mesmo na mais fechada.

Suspensão

O SUV conta com suspensão do tipo McPherson no eixo dianteiro e eixo de torção na traseira. O acerto é bem equilibrado, capaz de absorver imperfeições da pista, mas sem comprometer a estabilidade nas curvas.

O Honda HR-V Touring conta com discos nas quatro rodas. Sendo ventilados, no eixo dianteiro, e sólidos, no eixo traseiro.

Consumo

Segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro (PBE), o consumo do Honda HR-V Touring é de 7,9 km/l na cidade com etanol e 11,3 km/l com gasolina. Já na estrada, vai para 8,8 km/l com etanol e 12,6 km/l com gasolina.

Honda HR-V Touring Turbo 1.5. Divulgação/Honda

Vale a pena?

O HR-V Touring 1.5 turbo oferece um bom espaço interno (com a exceção do porta-malas e do espaço do meio do baco traseiro), bom pacote de equipamentos e de tecnologia embarcada, além de visual e desempenho mais arrojado que nas versões aspiradas.

O destaque vai realmente para o pacote de equipamentos que é bem completo. No entanto, o preço é um pouco salgado e maior que o da concorrência, podendo ser esse fator decisivo, apesar das vantagens, para compra ou não do veículo.

Ficha técnica Honda HRV Touring 1.5 turbo flex

MOTOR Dianteiro, quatro cilindros em linha 1.5 DI VTEC turbo flex, com injeção direta de

alta pressão, que gera 177cv (gasolina/etanol) a 6.000rpm e torque de 24,5kgfm entre 1.700rpm a 4.500rpm. TRANSMISSÃO Tração dianteira, câmbio automático tipo CVT que simula 7 marchas DIREÇÃO Tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva SUSPENSÕES Dianteira do tipo MacPherson e traseira com barra de torção RODAS/PNEUS De liga leve de 17 polegadas / 215/60 R17 FREIOS A discos nas quatro rodas, com ABS e EBD DIMENSÕES Comprimento, 4,38m; largura, 1,79m; altura, 1,59m, distância entre-eixos, 2,61m; altura em relação ao solo, 18,1cm ÂNGULOS De entrada, 16 graus; de saída, 20,3 graus TANQUE 50 litros PORTA-MALAS 354 litros PESO 1.422 quilos CONSUMO Cidade: 11,3km/l (g) e 7,9km/l (e)

Estrada: 12,6km/l (g) e 8,8km/l (e)

Fonte: Honda do Brasil

*Teste foi realizado a convite da Honda.

