BRASIL Teto de aposentadorias do INSS será de R$ 8.157,41 em 2025 Reajuste é feito com base na inflação

O teto das aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) subirá dos atuais R$ 7.786,01 para R$ 8.157,40 em 2025. O cálculo é feito com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) registrado de janeiro a dezembro do ano passado e divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O cálculo foifeito por Leonardo Rolim, ex-presidente do INSS e especialista em Previdência e Orçamento.

Com o INPC em 4,77% conforme divulgado pelo IBGE, os aposentados e pensionistas do INSS que recebem acima do salário mínimo ganharão um reajuste de 4,77% a partir de fevereiro deste ano.





A correção vale para os segurados que já recebiam benefícios do INSS em 1ª de fevereiro de 2024. O reajuste será proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido no caso de quem começou a receber a aposentadoria após essa data.

De acordo com o calendário do INSS, quem ganha o salário mínimo de aposentadoria - que será de R$ 1.518 neste ano - começará a receber os valores atualizados a partir de 27 de janeiro. Segurados que recebem acima do salário mínimo terão os pagamentos depositados a partir de 3 de fevereiro.

Atualmente, o INSS é responsável pelo pagamento de 40,7 milhões de benefícios previdenciários. A maioria deles, cerca de 70%, ganham até um salário mínimo. Outros 12,2 milhões recebem acima do peso, enquanto 10,6 mil ganham o teto previdenciário.

