INSS Teto do juros do consignado do INSS cai para 1,76%, valor era de 1,80% Decisão foi aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)

O Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) aprovou a redução no teto do juros do crédito consignado para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor cai de 1,80% para 1,76% ao mês. Bancos e instituições financeiras precisam respeitar os limites estabelecidos pelo órgão do Ministério da Previdência Social.

A taxa de juros também foi ajustada para as modalidades de cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, de 2,67% ao mês para 2,61% ao mês.

O Ministério defende que os cortes consecutivos da taxa Selic, taxa básica de juros, permitem as reduções do teto do consignado. No total, já se somou uma redução de 17,7% em um ano dos juros de consignados para os beneficiários do INSS, durante o governo Lula.

