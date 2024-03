A- A+

NEGÓCIOS Texas abre investigação contra subcontratada da Boeing por falhas Procuradoria-Geral do estado americano elencou problemas recorrentes na fabricação de peças pela Spirit AeroSystems, dentro da crise aberta pelo acidente com o 737 Max 9

A Procuradoria-Geral do Texas iniciou uma investigação contra a Spirit AeroSystems, subcontratada da gigante americana Boeing, por conta da identificação de "problemas recorrentes com determinadas peças", segundo a Justiça do estado dos EUA.

As investigações iniciadas indicaram problemas recorrentes de "inconformidade" da Spirit AeroSystems, disse o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, em um comunicado divulgado na última quinta-feira (28).

A Spirit AeroSystems fabrica fuselagens e outras peças estruturais grandes para aviões, incluindo o Boeing 737. “Aparentes defeitos de fabricação provocaram numerosos incidentes preocupantes ou perigosos” nos modelos 737, detalhou o procurador.

No início de janeiro, a Boeing entrou em uma grave crise depois que uma porta da aeronave se soltou em pleno voo em um 737 Max 9 da companhia Alaska Airlines, deixando alguns passageiros com ferimentos leves.

A Justiça pede agora à Spirit AeroSystems que apresente "documentos correspondentes ao tratamento dos defeitos de seus produtos" e detalhes do controle de qualidade das peças. A investigação também quer saber como é a forma de organização de tarefas e gestão da subsidiária.

“Vou responsabilizar qualquer empresa que não garanta os padrões legais exigidos e farei tudo que posso para garantir que os fabricantes levem a sério a segurança dos passageiros”, disse Paxton.

A investigação ocorreu poucos dias depois do anúncio da saída, no final do ano, do CEO da Boeing, Dave Calhoun.

A empresa americana já havia lutado para se recuperar após os graves acidentes de seus aviões em 2018 e 2019, que obrigaram a manter em terra seus modelos 737 Max durante 20 meses.

