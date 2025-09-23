Ter, 23 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
reforma do IR

Texto de Renan Calheiros para IR taxa em 10% lucros e dividendos acima de R$ 50 mil/mês

O projeto original, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), pedia uma tributação de 15%

Reportar Erro
O senador Renan CalheirosO senador Renan Calheiros - Foto: Agência Senado

O texto alternativo de isenção de Importo de Renda (IR) apresentado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) prevê que lucros e dividendos acima de R$ 50 mil por mês serão taxados em 10%. Abaixo deste valor, haverá isenção. O projeto está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado desta terça-feira, 23. A taxa de 10% também valerá para os dividendos enviados ao exterior.

"Os lucros e dividendos permanecem isentos até o limite de R$ 50.000 mensais, preservando pequenos e médios investidores, mas passam a ser tributados a partir desse valor, mediante retenção de 10% na fonte", argumenta o senador.

Leia também

• Haddad: isenção do IR até R$ 5 mil deve ser sancionada em outubro

• Haddad diz esperar que Lula sancione a reforma do IR em outubro

• Lira prevê "debate muito intenso" sobre isenção do IR e diz que governo deve estar preparado

O projeto original, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), pedia uma tributação de 15%. Renan reduziu o porcentual e igualou ao texto aprovado por comissão da Câmara.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter