Reflexão TGI aponta esgotamento do modelo econômico de Pernambuco e defende redesenho no desenvolvimento Consultor Francisco Cunha apresentou diagnóstico e projeções durante a Agenda TGI, realizada nesta terça, no Teatro RioMar

O consultor e sócio da TGI, Francisco Cunha, afirmou que o modelo de desenvolvimento de Pernambuco, concebido nos anos 1950 com base na matriz industrial-portuária e consolidado posteriormente em Suape, chegou ao limite e não responde mais aos desafios atuais, especialmente diante das mudanças climáticas e da expansão do semiárido. A avaliação foi feita durante a 27ª edição da Agenda TGI | Painel 2026, realizada na noite desta terça-feira (25), no Teatro RioMar, na Zona Sul do Recife.

Segundo Cunha, as pesquisas conduzidas pela TGI ao longo de quase quatro décadas indicam que o modelo idealizado pelo padre e economista Louis-Joseph Lebret, que previa um porto ao sul do estado, além de refinaria e montadora, cumpriu sua função histórica, mas se encontra esgotado justamente na fase mais crítica do avanço ambiental.

"Nós fazemos pesquisa sobre o desenvolvimento do estado desde que a TGI começou, há 35 anos. A conclusão é que o modelo exitoso projetado nos anos 1950 se esgotou, e justamente no momento das mudanças climáticas. Pernambuco tem 90% do território no semiárido mais populoso do mundo, um semiárido que está se expandindo com a diminuição das chuvas", disse Cunha.

Como exemplo, Francisco Cunha citou o aparecimento de mandacarus em áreas onde nunca existiram, fenômeno observado na Mata Norte. Para ele, a combinação entre crise climática e disrupção digital torna indispensável o redesenho do modelo econômico. O projeto está em elaboração pela TGI em parceria com a revista Algo Mais e deverá ser apresentado ao poder público ao longo do próximo ano.

"Trabalhamos nisso há quase dois anos. Convidamos o prefeito do Recife e a governadora Raquel Lyra para discutir o assunto. A ideia é publicar tudo até o próximo ano, com uma proposta de redesenho do modelo de desenvolvimento", destacou.

O consultor adiantou, no entanto, que o redesenho econômico deve incorporar a inteligência artificial, a digitalização e as transformações estruturais relacionadas ao clima.

Recife

Ao tratar da capital, Cunha afirmou ter uma visão otimista. Disse que o Recife recuperou a cultura de planejamento de longo prazo, perdida nacionalmente após a redemocratização, e destacou iniciativas recentes como o Plano Recife 500 Anos, o projeto do Recentro, o Plano do Distrito Guararapes e os projetos Parque Capibaribe e Recife Cidade Parque.

De acordo com o consultor, pesquisas realizadas pela prefeitura e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) identificaram que o modelo ideal para organizar o território não é mais o sistema rodoviário, predominante desde os anos 1940, mas sim a lógica das bacias hidrográficas. Ele também destacou que mais da metade da área do Recife ainda é verde, o que permite projetar a cidade como uma “cidade-parque” preparada para enchentes, elevação do nível do mar e demais impactos climáticos.

"Isso exige um novo modo de planejamento. O Recife sempre foi planejado pela lógica rodoviária — avenidas, radiais, perimetrais — desde 1943. Fomos duplamente atropelados: pelo crescimento populacional (1950 a 1970) e pelo automóvel", afirmou.

Brasil

Sobre o cenário nacional, Francisco Cunha afirmou que a economia apresenta bons indicadores de emprego, inflação e crescimento, mas permanece pressionada pela crise fiscal estrutural, ainda sem solução. Ele destacou dois pontos centrais para os próximos anos.

O primeiro é o fechamento da janela demográfica: "O Brasil corre risco de envelhecer antes de enriquecer. Teremos mais idosos do que jovens, impacto enorme em previdência e saúde. A Europa já sofre com isso, imagine um país de renda média como o nosso".

O segundo é o avanço das facções criminosas, que, segundo ele, já atuam de forma profissionalizada, com presença em 28 países e disputa territorial em centros urbanos e na Amazônia. Cunha alertou que a falta de coordenação entre os três níveis de governo coloca o país em risco de evoluir para um cenário semelhante ao de Colômbia e México.

"É gravíssimo. Cresceu de forma exponencial. Temos 88 facções criminosas no Brasil. A Amazônia tomada, centros urbanos também. No Rio há disputa territorial intensa entre facções e milícias. Em São Paulo, o PCC é profissionalizado e domina o território, por isso os índices de violência são menores", argumentou.



Mundo

No cenário internacional, Francisco Cunha descreveu o avanço do chamado mundo híbrido, marcado pela simultaneidade de conexão digital e isolamento social.

"A nossa hipótese é que, mais do que apenas essa divisão entre físico e digital, o que chamam de 'figital', nós vivemos hoje uma realidade mundial, com impacto no país, no estado e na cidade, de uma conexão fragmentada. As pessoas estão todas conectadas. Hoje temos no mundo mais telefones celulares do que habitantes. E, no entanto, esse é considerado o século da solidão, porque as pessoas estão conectadas virtualmente, mas separadas na realidade: cada uma no seu mundo, sem contato direto. Isso tem impacto pessoal, familiar e empresarial", disse.

Ele também citou a crise da ordem global construída após a Segunda Guerra Mundial, a retomada do protecionismo, exemplificada pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, e a disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, ampliada pela expansão dos BRICS.

"Trump tentou fazer isso com o Brasil, mas houve consequências internas: inflação nos EUA, principalmente em produtos básicos como carne e café. O café subiu cerca de 20% a 25%, e isso fez com que ele recuasse. A tentativa dele, acredito, era penalizar o Brasil, não por causa daquela história com Bolsonaro, mas porque o Brasil, dentro dos BRICS, é o mais frágil do ponto de vista militar. É o único dos BRICS originais que não têm bomba atômica. A disputa dos EUA não é com o Brasil, é com a China", destacou.

Outro ponto enfatizado foi o agravamento das mudanças climáticas. Cunha lembrou que o mundo ultrapassou, no ano passado, a temperatura média projetada pelo Acordo de Paris e chamou atenção para a vulnerabilidade do Recife à elevação do nível do mar, fenômeno que já provoca alagamentos mesmo com marés altas.

"Tudo isso ocorre no meio de uma grande crise ambiental para a qual não encontramos saída, porque o modelo atual exige consenso de 195 países. Nós, que mal conseguimos três pessoas concordarem em casa, imagine 195 interesses diferentes — inclusive países produtores de petróleo. A negociação é lenta, enquanto a mudança climática é rápida", argumentou.

