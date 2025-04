Threads da Meta lançará anúncios globalmente, que terá alcance em 30 mercados

A- A+

A Meta abrirá sua rede social Threads para quase todos os anunciantes ao redor do mundo, criando uma nova fonte de receita para a empresa ao oferecer às marcas acesso a usuários em 30 mercados, incluindo os Estados Unidos.

O Threads, lançado pela Meta em meados de 2023 como um clone do Twitter de Elon Musk, começou a exibir anúncios de um pequeno número de marcas em janeiro deste ano, como parte de um programa piloto limitado aos EUA e Japão.

Na época, Adam Mosseri, que comanda tanto o Instagram quanto o Threads, descreveu o esforço como um teste antes de a empresa ampliar a oferta.

O Threads tem mais de 320 milhões de usuários mensais e vem adicionando mais de 1 milhão de cadastros por dia, disse o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em uma publicação no Facebook no fim de janeiro.

A plataforma tem se beneficiado da experiência sem anúncios e da forte integração com o Instagram. Usuários do aplicativo voltado para fotos frequentemente veem publicações do Threads sugeridas em suas linhas do tempo e podem fazer login no Threads com suas credenciais existentes do Instagram.

A expansão acontece pouco antes da divulgação dos resultados do primeiro trimestre da Meta, prevista para 30 de abril.

Wall Street estará atenta ao desempenho do setor de anúncios da Meta em meio à volatilidade do mercado provocada pela guerra tarifária provocada pelo presidente americano Donald Trump, que têm afetado o comércio global e derrubado as ações de tecnologia.

A Meta, controladora do Instagram, Facebook e WhatsApp, gera mais de 98% de sua receita por meio de anúncios exibidos em seus aplicativos.

