REDES SOCIAIS Threads: Entenda como os recursos da nova rede diferem do Instagram e do Twitter Aplicativo desenvolvido para ser um concorrente direto da rede de Elon Musk já conquistou mais de 30 milhões de usuários poucas horas após seu lançamento

A prometida luta na jaula de Mark Zuckerberg e Elon Musk pode nunca acontecer, mas a batalha entre as empresas de mídia social que eles dirigem já está esquentando. Esta semana, o Instagram, da Meta Platforms, apresentou oficialmente o Threads, um aplicativo desenvolvido para ser um rival direto do Twitter.

No Threads, os usuários pré-existentes do Instagram podem acessar um "aplicativo de conversa baseado em texto". Ele se assemelha ao Twitter em seu formato, dinâmica e até mesmo no nome - "threads" no Twitter são uma série de tuítes conectados de uma conta.

Não é de se surpreender que a Meta tenha se manifestado abertamente sobre o desafio da mais recente aquisição de Musk, com Zuckerberg afirmando que "não conseguiu".

O novo aplicativo adicionou mais de 30 milhões de usuários em suas primeiras horas, de acordo com a Meta, mas é um trabalho em andamento. O diretor executivo do Instagram, Adam Mosseri, postou no Threads que muitos recursos básicos como hashtags, mensagens diretas e anúncios podem ser adicionados mais tarde.



