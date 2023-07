Threads: veja perfis de famosos em nova rede social, que já ultrapassa 10 milhões de contas

A- A+

Menos de 24 horas depois de ter sido colocada em funcionamento, a nova rede social do momento, a Threads, já alcançou a marca de 10 milhões de contas criadas. Criado pela empresa de Zuckerberg no intuito de rivalizar com o Twitter, a rede está disponível em 100 países, mas decidiu deixar de fora a União Europeia por questões regulatórias.

Aproveitando a popularidade precoce da rede, diversas celebridades já criaram contas do Threads. Com mais de 64 milhões de seguidores no Instagram e outros 19 milhões no Twitter, a cantora Anitta já é acompanhada por mais de 567 mil perfis na nova rede.

Virginia Fonseca, outra com milhões de seguidores, vem logo atrás, com 532 mil.

Campeã do BBB 21, Juliette, outro fenômeno das redes sociais, tem 442 mil seguidores. A primeira celebridade do mundo esportivo a aparecer na lista é Ronaldinho Gaúcho, com 420 mil. O ex-jogador, no entanto, ainda não publicou na nova rede.

Maísa (com 342 mil), Jojo Toddynho (340 mil), Luísa Sonza (332 mil), Luva de Pedreiro (328 mil), Alok (320 mil) e Ludmilla (241 mil) também já acumulam milhares de seguidores.

Indisponível na Europa

O aplicativo Threads, controlado pela Meta e desenvolvido pela equipe do Instagram, está sendo considerado a ameaça mais potente até agora para o serviço de mídia social de propriedade de Musk. Ele foi lançado na noite de quarta-feira, às 20h (horário de Brasília). O lançamento global estava previsto para esta quinta-feira (6), mas o calendário foi antecipado pela empresa.

O novo aplicativo da Meta, no entanto, estreou em meio a questionamentos sobre privacidade do usuário e aspectos legais de compartilhamento de dados entre plataformas. A rede está disponível em 100 países, mas decidiu deixar de fora a União Europeia por questões regulatórias.

O Threads está capitalizando uma série de erros no Twitter. Desde que Musk adquiriu a empresa por US$ 44 bilhões em outubro, ela cortou milhares de funcionários, afrouxou as políticas de moderação de conteúdo e colocou usuários e anunciantes em uma série de desafios técnicos.

Na mais recente e controversa mudança de política, o Twitter limitou o número de tuítes que os usuários podem ver diariamente – uma medida que Musk chamou de “temporária”. para afastar os raspadores de dados e bots.

“Deveria haver um aplicativo de conversas públicas com mais de 1 bilhão de pessoas”, disse Zuckerberg em um post no Threads. “O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não acertou a mão. É o que espero", acrescentou.

