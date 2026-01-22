A- A+

DECISÃO JUDICIAL Ticket e VR obtêm liminares contra decreto que muda regras do vale-refeição e vale-alimentação Empresas questionam limites de taxas e prazos de repasse previstos no novo decreto do PAT; governo ainda pode recorrer e outras operadoras avaliam ação judicial

A Ticket, empresa brasileira de benefícios controlada pela francesa Edenred, entrou na Justiça para tentar barrar os efeitos do decreto n.º 12.712, de 2025, que estabelece novas regras para o vale-refeição e o vale-alimentação no âmbito do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

A companhia obteve uma liminar que suspende, de forma provisória, a aplicação das mudanças previstas na norma.

A VR, outra grande operadora do setor, também conseguiu decisão favorável na Justiça. As liminares impedem, por ora, que o governo federal fiscalize ou aplique punições com base nas novas regras do programa. As decisões foram concedidas em caráter provisório, e o governo ainda pode recorrer.

No caso da Ticket, a liminar foi concedida na última terça-feira (20) pelo juiz Maurílio Freitas Maia de Queiroz, da 12ª Vara Federal de São Paulo. A empresa afirma que recorreu ao Judiciário para garantir segurança jurídica e preservar o funcionamento do PAT diante das mudanças regulatórias introduzidas pelo decreto.

O texto, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em novembro do ano passado, estabelece um teto de 3,6% para as taxas cobradas pelas empresas de benefícios dos restaurantes e estabelecimentos comerciais, além de fixar em até 15 dias o prazo máximo para o repasse dos valores. Atualmente, nem taxas, nem prazos são regulamentados dentro do programa.

O decreto também fixa em 2% o teto da tarifa de intercâmbio, proibindo cobranças adicionais, e determina que as empresas terão 90 dias para se adequar às novas regras. Outro ponto é a exigência de interoperabilidade plena entre bandeiras: em até um ano, qualquer cartão de benefício deverá funcionar em todas as maquininhas de pagamento.

Segundo dados oficiais, o PAT reúne 327.736 empresas cadastradas e atende cerca de 21,1 milhões de trabalhadores em todo o país.

Além da Ticket e da VR, outras operadoras avaliam medidas judiciais. A Pluxee, em nota, afirmou que está finalizando os trâmites para protocolar uma ação, enquanto a Alelo ainda estuda a possibilidade de recorrer à Justiça.

Tentativa de diálogo e recurso

As empresas afirmam estar abertas ao diálogo sobretaxas e prazos, mas apontam riscos na flexibilização do uso dos cartões em todas as maquininhas. Na avaliação do setor, a interoperabilidade pode fragilizar os mecanismos de controle e fiscalização do programa, desvirtuar sua finalidade e comprometer a garantia de que os recursos sejam usados exclusivamente para a alimentação do trabalhador.

Procurado, o Ministério do Trabalho e Emprego informou que aguarda notificação oficial da Justiça para recorrer das decisões.

