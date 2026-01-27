A- A+

TECNOLOGIA Tijolão: Por que o Nokia 1100 foi o celular mais famoso da primeira década dos anos 2000? Simplicidade, resistência e preço acessível explicam o sucesso do modelo lançado em 2003, que bateu recordes de venda e marcou uma geração

Por que um celular simples, sem internet ou câmera, conseguiu se tornar um fenômeno global? A resposta ajuda a entender o sucesso do Nokia 1100, lançado em 2003 e transformado em símbolo de uma era em que o telefone precisava, sobretudo, funcionar. Conhecido popularmente como “tijolão”, o aparelho se destacou ao reunir três fatores decisivos para o início dos anos 2000: durabilidade, facilidade de uso e custo acessível.

O Nokia 1100 chegou ao mercado em um momento de rápida expansão da telefonia móvel, quando milhões de pessoas ainda compravam seu primeiro celular. Em vez de apostar em recursos avançados, a marca finlandesa optou pelo essencial: chamadas e mensagens de texto. O design robusto, com capa antiderrapante, teclado confortável e estrutura resistente a quedas, fez do modelo um aparelho confiável para o uso cotidiano, inclusive em ambientes de trabalho e regiões com pouca infraestrutura.

Simples por escolha, eficiente por natureza

Outro fator central para sua popularidade foi a bateria de longa duração, capaz de manter o telefone ativo por vários dias sem recarga — uma vantagem crucial em uma época de acesso limitado à energia elétrica. A lanterna embutida, por sua vez, ampliava a utilidade do aparelho em situações de emergência ou baixa visibilidade. O conjunto de funções básicas incluía agenda, despertador, calculadora e alguns jogos, entre eles o clássico Snake, que ajudou a consolidar o apelo do modelo entre diferentes faixas etárias.





A ausência de câmera, acesso à internet ou aplicativos não era uma limitação, mas parte da proposta. O Nokia 1100 cumpria com eficiência sua principal função: permitir que as pessoas se comunicassem. Com preço de lançamento em torno de US$ 100, o aparelho contribuiu para democratizar o acesso à telefonia móvel e impulsionou sua adoção em larga escala, especialmente em países emergentes.

Mesmo duas décadas depois, o modelo permanece relevante como objeto de memória e interesse comercial. Aparelhos usados ainda são vendidos por cerca de US$ 70 em plataformas como o eBay, enquanto unidades novas se tornaram raras. A permanência desse valor simbólico ajuda a explicar por que o Nokia 1100 não foi apenas popular, mas marcante.

Os números confirmam esse impacto. Com cerca de 250 milhões de unidades vendidas, o Nokia 1100 lidera o ranking dos celulares mais vendidos da história, segundo levantamento da Visual Capitalist com base em dados do Yahoo Finance e da consultoria Omdia. O Nokia 1110 aparece logo atrás, com 248 milhões de unidades, reforçando como a estratégia de apostar em aparelhos simples, resistentes e acessíveis foi determinante para transformar o Nokia 1100 no celular mais famoso da primeira década dos anos 2000.

