REDES SOCIAIS TikTok alcança acordo para evitar julgamento por vício em redes sociais Meta (Instagram e Facebook) e a Alphabet (YouTube) continuam envolvidas no caso

Uma semana depois do Snapchat, o TikTok também chegou a um acordo para encerrar um processo nos Estados Unidos contra as principais empresas de tecnologia acusadas de desenvolver aplicativos que criam dependência entre jovens usuários, segundo vários advogados que falaram à AFP.

O acordo confidencial entre a ByteDance, empresa matriz do TikTok, e a demandante foi anunciado ao juiz durante o início do julgamento na terça-feira (27) em Los Angeles, segundo documentos consultados pela AFP.

Após os acordos, com eventuais condições financeiras confidenciais, da ByteDance e da Snap Inc., apenas a Meta (Instagram e Facebook) e a Alphabet (YouTube) continuam envolvidas neste primeiro e muito aguardado caso.

As duas empresas não alcançaram acordos com a demandante, uma californiana de 19 anos identificada nos autos do processo pelas iniciais K.G.M., cuja ação foi selecionada para reunir as diversas acusações apresentadas no país contra as gigantes da tecnologia.

Essas empresas são acusadas de projetar deliberadamente os algoritmos de recomendação de conteúdo personalizado de seus aplicativos para aumentar o tempo de uso pelos usuários.

O julgamento em um tribunal da Califórnia começou na terça-feira com o processo de seleção do júri popular, previsto para prosseguir até sexta-feira. As deliberações devem começar na próxima semana.

Até agora, as gigantes da tecnologia haviam evitado processos judiciais por acusações semelhantes com base em uma lei que as isenta de responsabilidade pelo conteúdo publicado em suas plataformas.

