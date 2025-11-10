Seg, 10 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda10/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
REDES SOCIAIS

TikTok anuncia acordo para a produção de podcasts em vídeo

São previstos até 25 novos podcasts apresentados por criadores de conteúdo na rede social

Reportar Erro
TikTok TikTok  - Foto: Antonin UTZ/AFP

O TikTok anunciou, nesta segunda-feira (10), um acordo com o gigante do áudio iHeartMedia que prevê a criação de podcasts gravados em vídeo por influenciadores da rede social.

São previstos até 25 novos podcasts apresentados por criadores de conteúdo no TikTok, cujos trechos e melhores momentos serão publicados no aplicativo de vídeos curtos, anunciaram as duas empresas em um comunicado.

Ao serem consultados pela AFP sobre a identidade desses influenciadores, nenhum dos dois grupos deu uma resposta imediata.

Leia também

• Nicki Minaj e 4 Non Blondes: afinal, o que tem por trás da trend do TikTok

• França abre investigação sobre TikTok por possível incitação de menores ao suicídio

• Vendas do TikTok Shop no Brasil cresceram 26 vezes desde o lançamento em maio

iHeartMedia, que se define como o maior editor de podcasts do mundo, transmitirá integralmente cada programa.

Com o crescimento dos podcasts, um formato inicialmente produzido somente em áudio, muitos criadores passaram a filmar também seus programas para publicá-los na internet.

 


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter