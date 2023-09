TikTok desafia varejistas on-line e oferecerá desconto de até 50% em seu novo marketplace; entenda

A- A+

O TikTok vai começar a oferecer descontos em seu novo marketplace. A campanha terá duração de um mês e deve começar no final de outubro, segundo documentos acessados pela Bloomberg. A rede social quer atrair clientes que viram seu poder de compra ser reduzido pela inflação. Esta é a primeira ofensiva da varejista na guerra de preços entre gigantes do varejo on-line, como Amazon e Walmart.

A empresa, de propriedade da ByteDance, com sede em Pequim, realizará sessões de treinamento na próxima semana com comerciantes. A empresa está oferecendo subsídios para descontos de até 50% para atrair a participação dos vendedores no seu programa de Black Friday, que começa dia 27 de outubro e vai até 30 de novembro, de acordo com os documentos. Um porta-voz da TikTok confirmou os planos.

A empresa aposta que o movimentado período de férias - quando se prevê que os consumidores norte-americanos gastem até US$ 284 bilhões de dólares, segundo a Deloitte - será um momento chave para se destacar com descontos que obrigam os consumidores a gastar dinheiro no seu novo mercado, que recentemente lançado para usuários dos EUA de seu aplicativo.

Aposta em nova fonte de receita

O aplicativo, conhecido principalmente por vídeos curtos e virais, tem mais de 150 milhões de usuários ativos mensais nos EUA, segundo informações do TikTok do início deste ano.

A rede social lançou seu marketplace nos EUA nesta semana, dando continuidade à expansão de um negócio que é a nova fonte de crescimento de receita mais promissora da empresa. O aplicativo pretende vender US$ 20 bilhões em mercadorias na plataforma globalmente este ano.

Alguns comerciantes que foram convidados a testar as vendas aos consumidores norte-americanos no início deste ano dizem que as campanhas de vídeo no TikTok ajudam a impulsionar as vendas no site, mas também em sites concorrentes como Amazon e Walmart, onde os compradores norte-americanos estão mais habituados a fazer compras. Os grandes descontos – financiados pelo TikTok – podem ajudar os compradores norte-americanos a se familiarizarem mais com o gasto de seu dinheiro diretamente por meio do aplicativo.

Espera-se que os dias de vendas mais populares, como a Black Friday e a Cyber Monday, desempenhem um papel importante nos planos de férias dos consumidores este ano, já que eles foram prejudicados pela inflação e por isso devem ser atraídos pelos descontos, segundo pesquisa da United Parcel Service.

Veja a programação

A TikTok iniciará as vendas da Black Friday às 20h, horário de Nova York, no dia 23 de novembro.

A venda da Cyber Monday ocorrerá de 28 a 30 de novembro, de acordo com os documentos.

O aplicativo já vem sendo reconhecido como um lugar com produtos baratos – muitos deles vindos da China. A empresa ofereceu frete grátis e cupons de 20% de desconto aos usuários antes de lançar a aba do marketplace. A guia Loja abre com “Ofertas de hoje”. Usuários selecionados também podem marcar produtos em seus vídeos para torná-los compráveis.

“Existem mais de 200 mil comerciantes verificados nos EUA no TikTok Shop que vendem produtos legítimos – incluindo mais de 150 mil produtos de beleza que foram validados através do nosso processo e representam alguns dos maiores nomes do negócio de beleza”, disse um porta-voz do TikTok na semana passada.

