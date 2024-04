A- A+

rede social TikTok te conhece melhor do que sua mãe? Veja como limitar os dados coletados pelo aplicativo Rede social gerencia os gostos, informações pessoais e o comportamento no aplicativo de milhões de usuários

"Quem mais te conhece neste mundo não é nem sua mãe, nem seu melhor amigo, nem seu psicólogo, é o algoritmo do TikTok, que é diretamente bruxaria", afirma uma usuária na rede social X. A plataforma chinesa conhece dados pessoais do usuário, mas também o que lhe interessa e o que não, quem são seus amigos e até o ritmo em que digita. Nos últimos anos, o aplicativo tem se tornado alvo de suspeitas no Ocidente devido à "proteção de dados e coleta de dados para terceiros". Tanto que foi proibida entre parte do pessoal da União Europeia e Estados Unidos.

Qualquer usuário pode solicitar ao TikTok uma cópia de seus dados. Para isso, é necessário entrar no aplicativo, clicar em "Perfil" na parte inferior e, no botão de menu - formado por três linhas horizontais -, escolher a opção "Configurações e privacidade". Em seguida, é preciso clicar em "Conta" e em "Baixar seus dados". Ao fazer isso, é possível escolher se deseja "todos os dados" ou apenas determinados "dados personalizados". Nas tentativas realizadas por este jornal, em algumas ocasiões o arquivo estava pronto para download imediato e, em outras, demorou até dois dias para estar disponível.

O arquivo baixado contém várias pastas. A melhor maneira de saber o que o TikTok sabe sobre si mesmo é investigar cada uma delas. Em uma chamada "perfil", a empresa recolhe todos os dados que o usuário forneceu ao abrir uma conta: desde a data de nascimento ao nome de usuário, endereço de e-mail, número de telefone, senha, biografia ou foto de perfil.

O TikTok também registra todas as vezes que um usuário entra em sua conta de qualquer dispositivo: sabe a data, o endereço IP, o tipo de dispositivo, seu sistema operacional, a rede (3G, 4G ou 5G) e o operador (a empresa que fornece a rede). Para recolher informações sobre a cidade ou país em que o usuário se encontra, a rede social utiliza informações técnicas como o cartão SIM e o endereço IP. Se for concedida permissão, também recolhe informações sobre a localização aproximada do dispositivo e os contatos da agenda telefônica. E não apenas isso: a plataforma recolhe automaticamente os padrões ou ritmos de digitação, conforme indicado em sua política de privacidade.

Por que o TikTok conhece tão bem os usuários?

Milhões de pessoas passam horas no TikTok, que recolhe informações de cada uma de suas ações na rede social. Em uma pasta chamada "histórico de navegação", guarda o link de todos os vídeos que o usuário assistiu e quando o fez. Além disso, recolhe os efeitos, sons, hashtags e TikToks favoritos do usuário. Sabe se prefere o filtro que recria sardas no rosto, o que coloca cabeça gigante ou o que permite substituir o fundo do vídeo por qualquer imagem. E se gosta de músicas como "Si no estás", de Íñigo Quintero, ou "Good to be", de Marc Ambor.

Também recolhe cada vídeo que foi compartilhado - dentro do aplicativo ou através de outro serviço como o WhatsApp - e cada busca feita na plataforma. Seja por "presentes para amantes de concertos", "Ruslana OT" ou "planos para o fim de semana em Madrid". A plataforma gerencia grande parte dos interesses de cada pessoa, em que idioma prefere ver os TikToks e com quem interage. Se em algum momento o usuário seguiu ou deixou de seguir estrelas como Charli D'Amelio, Lola Lolita ou Nuria Adraos.

Além do conteúdo que se vê ou com quem se interage, a rede social também identifica e recolhe características sobre cada vídeo publicado na plataforma: desde os hashtags até o que é dito nele e se inclui objetos, paisagens, rostos ou outras partes do corpo. "Fazemos isso, por exemplo, para moderar o conteúdo e adicionar efeitos especiais (como filtros de vídeo e avatares) e legendas", afirma a empresa em sua política de privacidade.

Se o usuário compra na plataforma, o TikTok também recolhe informações sobre a transação. Por exemplo, do cartão de pagamento, dados de faturação, entrega, informações de contato ou itens adquiridos. Além disso, a empresa conhece os ajustes do usuário na plataforma: se sua conta é privada, se permite que outros lhe enviem mensagens, vejam os vídeos que gosta ou baixem seus TikToks, os comentem ou façam duetos com eles.

A partir de todas as informações recolhidas, o TikTok deduz a faixa etária e o sexo de cada usuário, conforme explicado em sua política de privacidade. A empresa afirma guardar todos esses dados para mostrar ao usuário vídeos que lhe interessem, garantir a segurança e o bem-estar da comunidade ou melhorar seus serviços de publicidade, "incluindo a publicação de anúncios (entre outros, anúncios personalizados, sempre que permitido) e para medir e entender a eficácia dos anúncios e outros conteúdos".

Como limitar os dados que o TikTok recolhe

O TikTok nos espia? De acordo com vários especialistas consultados pelo EL PAÍS, recolhe tantos dados quanto outras redes sociais. Um relatório da organização Internet 2.0 conclui que o TikTok não prioriza a privacidade. "As permissões e a recolha de informações do dispositivo são demasiado intrusivas e não são necessárias para que o aplicativo funcione", afirma.

Existem alguns truques para evitar, na medida do possível, que o TikTok recolha informações sobre si mesmo. Para apenas ver conteúdo na rede social e compartilhar a menor quantidade de dados possível, a empresa de segurança cibernética ESET recomenda usar o site oficial do TikTok em um navegador da web. No entanto, lembra que a empresa poderá recolher certas informações usando os cookies do navegador e outros rastreadores.

Se deseja ter uma conta no TikTok para aproveitar todas as suas funcionalidades, é possível restringir parcialmente a troca de dados nas configurações. "Ao se registrar pela primeira vez, uma boa opção é usar um telefone ou endereço de e-mail que não seja usado

