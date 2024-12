A- A+

Black Friday TikTok ultrapassa US$ 100 milhões em vendas na Black Friday Apesar da ameaça iminente de encerramento das atividades nos EUA, e-commerce do aplicativo de vídeos registrou aumento de 165% nos dias de promoção

O TikTok triplicou suas vendas nos Estados Unidos, ultrapassando US$ 100 milhões em vendas na Black Friday, um sinal do crescimento da popularidade do aplicativo, apesar da ameaça de proibição iminente.

O TikTok Shop, área de e-commerce dentro do aplicativo, também registrou um aumento anual de 165% no número de compradores durante os dois dias entre a Black Friday e a Cyber Monday, segundo a empresa. Mais de sete bilhões de postagens incluíram as hashtags (mecanismo que facilita a busca sobre um mesmo tema) tiktokshopblackfriday ou tiktokshopcybermonday.

O aumento nas vendas ocorre enquanto o aplicativo enfrenta um possível bloqueio em janeiro, devido a uma lei assinada pelo presidente Joe Biden. Representantes do legislativo estão preocupados que o TikTok, de propriedade da chinesa ByteDance, represente uma ameaça à segurança nacional dos usuários americanos.

No entanto, o pico de vendas durante as festas também demonstra que o intenso escrutínio regulatório pouco afetou o interesse dos usuários — o TikTok é usado por mais de 170 milhões de americanos — ou afastou vendedores, que continuam vendo valor em divulgar seus produtos no app.

O TikTok lançou seu centro de compras dentro do aplicativo em setembro de 2023, então não é surpresa que o TikTok Shop tenha ganhado significativamente mais força um ano depois. Mas o triplo de aumento nas vendas também é resultado de um esforço concentrado do TikTok para ampliar sua presença no comércio via internet nos Estados Unidos.

A ByteDance planejou expandir em dez vezes o setor de e-commerce do TikTok nos EUA este ano, chegando a US$ 17,5 bilhões. Depois que Biden assinou uma lei em abril que obrigará a ByteDance a vender sua operação do TikTok nos EUA para uma empresa americana ou enfrentar uma proibição nacional, a companhia intensificou seus esforços no país.

A empresa interrompeu a expansão do TikTok Shop na Europa para se concentrar exclusivamente no mercado americano e se inseriu ainda mais na economia dos EUA.

Essa estratégia nem sempre foi tranquila. Alguns comerciantes na plataforma viram suas vendas no Shop caírem após a aprovação da lei.

Algumas das preocupações iniciais diminuíram durante o verão, à medida que a opinião pública começou a mudar. O apoio a uma proibição do TikTok caiu entre os adultos nos EUA, com metade deles duvidando que a medida realmente fosse implementada, de acordo com dados do Pew Research Center de julho e agosto.

Grandes marcas americanas, como Amazon e a NFL, também anunciaram novas parcerias ou a extensão de acordos com o TikTok, um sinal para outras empresas de que acreditavam que a rede social de vídeos curtos era uma aposta segura, e que a proibição provavelmente não se concretizaria.

Um tribunal superior em Washington deve decidir nesta semana sobre a lei de “desinvestimento ou proibição”. Atualmente, o TikTok Shop continua sendo uma grande aposta e um motor de crescimento para a empresa. É uma das áreas que mais cresce na companhia e continua recebendo investimentos significativos.

Enquanto um terço das compras dos usuários no Shop, entre 13 de novembro e 2 de dezembro, foi feito em pequenas e médias empresas, marcas conhecidas como Crocs, Fenty Beauty e Estée Lauder estiveram entre as mais vendidas, segundo o TikTok.

As compras por transmissões ao vivo, as lives, é um modelo extremamente bem-sucedido na China. Apesar disso, esse tipo de venda, que ainda não ganhou o mesmo impulso nos EUA, foram importantes para os números. Alguns criadores de conteúdo e celebridades realizaram sessões de compras em tempo real no TikTok Live, gerando milhões em vendas, de acordo com a empresa.

Veja também

Petrobras Governo planeja trocar presidência do conselho da Petrobras; ações caem