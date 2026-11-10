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Negócios TIM Brasil não tem processo de venda em andamento, afirma CEO Segundo fontes, instituições financeiras já se movimentam para iniciar conversas com os italianos sobre a compra da operação brasileira

Após a Poste Italiane, controladora da Telecom Italia, afirmar que a TIM Brasil não é uma operação estratégica, Alberto Griselli, CEO da companhia brasileira, disse que não há processo de venda em curso.

Em coletiva de imprensa para detalhar os resultados do terceiro trimestre, ele destacou que a operadora atravessa um momento de expansão, com aquisições no mercado brasileiro.

Mas, segundo fontes, fundos de investimento e bancos já estão se articulando para iniciar conversas com os italianos.

A TIM é uma das três maiores operadoras de telefonia móvel do Brasil, com 61,5 milhões de clientes.

A empresa também é líder em infraestrutura 5G e registrou, no terceiro trimestre deste ano, receita líquida de R$ 7,06 bilhões, alta de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Durante a coletiva de imprensa nesta terça-feira, Griselli citou as duas aquisições feitas pela companhia neste ano.

No fim de janeiro, a TIM comprou a V8.Tech, empresa de tecnologia especializada em integração de soluções digitais, computação em nuvem e inteligência artificial. Em maio, concluiu a compra dos 51% restantes da I-Systems, empresa de fibra óptica, que pertenciam à IHS Brasil.

O executivo afirmou ainda que a Poste Italiane, que tem um representante no conselho de administração da TIM Brasil, está apoiando os planos de crescimento da companhia no país.

— Não existe um processo de venda em curso. Nós continuamos com uma estratégia consistente de crescimento no mercado brasileiro, de fortalecimento dos nossos serviços, de atendimento aos nossos clientes e de expansão do negócio. Essa estratégia, inclusive, já está conversada com o novo acionista. É importante lembrar que temos um representante da Poste no nosso conselho de administração desde março deste ano. Então, já temos uma convivência bastante longa com eles, e eles estão nos apoiando em tudo o que estamos fazendo até agora, inclusive na compra de empresas. Compramos a I-Systems e a V8.Tech. Nossa estratégia de expansão, fortalecimento e criação de valor no mercado brasileiro está confirmada — disse Griselli.

De olho em mais aquisições

O CEO ressaltou que a estratégia da TIM combina crescimento orgânico e inorgânico, por meio de aquisições nos segmentos corporativo (B2B) e de banda larga residencial. O executivo classificou essas duas áreas como oportunidades de crescimento a desenvolver.

— Já estamos com a V8.Tech integrada. Talvez seja uma área em que continuaremos identificando oportunidades, principalmente para complementar nosso portfólio. Não temos nada em vista neste momento, mas seriam aquisições menores. A outra área, que talvez tenha um tamanho diferente, envolve os negócios que temos na banda larga. Nós adquirimos a I-Systems, concluímos o signing (assinatura) em maio, e agora estamos trabalhando para desenvolver uma proposta de valor mais robusta para nossos clientes — disse ele.

Segundo o executivo, o mercado de banda larga é muito fragmentado no Brasil e, por isso, "existem amplas oportunidades de consolidação daqui para a frente".

— Estamos com uma operação orgânica e está funcionando bastante bem. Claramente, em paralelo, também estamos avaliando se existe alguma possibilidade de acelerar esse crescimento por meio de operações inorgânicas. Há uma série de sinergias técnicas, comerciais e de preço que podem ser consideradas. Temos uma posição de caixa e patrimônio bastante favorável para executar esse tipo de operação. Estamos esperando encontrar uma oportunidade que se encaixe bem conosco. Existem várias oportunidades no mercado. Então, se encontrarmos algo que esteja alinhado com nossos critérios de avaliação, poderemos acelerar nosso crescimento orgânico com alguma operação inorgânica. Existem várias possibilidades.

Na noite de segunda-feira, a TIM anunciou lucro líquido de R$ 1,113 bilhão no terceiro trimestre, queda de 7,8% na comparação anual.

Segundo a empresa, o resultado foi afetado pelos efeitos da consolidação da I-Systems e também pelo resultado financeiro, que foi pressionado pelo aumento das despesas relacionadas aos juros de contratos de aluguel de infraestrutura e redução dos rendimentos de suas aplicações financeiras.

Parte desse impacto foi compensada pelo resultado mais favorável de operações com derivativos, instrumentos utilizados pela companhia para se proteger de oscilações de mercado.

A base móvel da companhia chegou a 61,584 milhões de clientes, queda de 1,7% na comparação anual. O recuo foi puxado pelo segmento pré-pago, que encolheu 9% no período, para 27,5 milhões de clientes. Já a base pós-paga alcançou 34 milhões de clientes, alta de 5,2%.

No segmento de banda larga, a base de clientes de ultrafibra aumentou 13%, para 931 mil. Entre as receitas, a companhia destacou o desempenho da banda larga, contabilizada como serviço fixo, que cresceu 30% na comparação anual.

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