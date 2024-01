A- A+

PROMOÇÃO TIM e Ambev transformam recarga em bebida gelada no Zé Delivery Cientes pré-pagos que fizerem recargas a partir de R$ 15 ganham desconto no maior delivery de bebidas do Brasil

Depois de anunciarem uma parceria inédita em novembro, a operadora de telefonia móvel TIM e a Ambev, fabricante de bebidas dona do Zé Delivery, entregam o primeiro benefício exclusivo da união das duas marcas.

Clientes de planos pré-pagos da TIM terão cupom de desconto para comprar bebidas geladas no maior delivery de bebidas do país quando fizerem uma recarga mensal a partir de R$ 15.

A novidade é apresentada em uma ampla campanha que, no ritmo do verão, promete ressignificar a recarga e popularizar um novo jeito de pedir cerveja na estação mais quente do ano.

“Estamos sempre à frente do mercado, fechando parcerias com empresas líderes de seus segmentos para proporcionar benefícios relevantes aos nossos clientes. TIM e Ambev são reconhecidas pela inovação e, agora, entregamos juntos uma oferta disruptiva e inédita, que transforma a recarga em mais possibilidades para as pessoas”, comenta Fabio Avellar, VP de Receitas da TIM.

O executivo destaca ainda a importância do segmento pré-pago para a companhia: “fomos a primeira operadora a incluir vídeo e agregar novos conteúdos no pré-pago. A ideia é reforçar o engajamento e a fidelização desses clientes”.

O Zé Delivery, por sua vez, bateu recordes históricos de vendas e de usuários na última Black Friday e a parceria com a TIM é mais uma iniciativa para diversificar e ampliar a sua base de consumidores.

“O portfólio amplo do Zé, com mais de 400 itens como cervejas, vinhos, destilados, refrigerantes e snacks, agora fica disponível com desconto para os clientes TIM que quiserem receber na porta de casa a sua bebida gelada com agilidade e no precinho”, afirma Fernando Mazzarolo, vice-presidente do Zé Delivery.

O desconto funcionará como um cashback: a recarga de R$ 15 ou mais se transforma em um cupom de R$ 15 que pode ser usado em compras a partir de R$ 70 no Zé Delivery. Cada usuário pode resgatar um cupom por mês.

O processo é simples: basta realizar o cadastro no app de entregas – usando os mesmos dados já cadastrados na operadora – e o cupom será gerado automaticamente.

Quem já for usuário do Zé Delivery, precisa acessar o site da parceria (tim.com.br/desceumarecarga), clicar no botão “resgatar desconto”, inserir os dados, copiar o código de desconto e aplicar no app ou site do Zé Delivery.

