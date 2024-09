TIM instala 86 antenas na Cidade do Rock

A- A+

Para este ano, foi estimado um fluxo de pessoas de 135 mil pessoas por dia, em média, no Rock in Rio, numa área total de 400 mil metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol.

Para atender a essa demanda, a TIM colocou 86 antenas na Cidade do Rock, perante 25 do último evento. "Fizemos um planejamento cuidadoso de infraestrutura e capacidade", pondera o vice-presidente de operações da empresa, Marco Di Costanzo.

Os equipamentos foram posicionados nas torres de caixas de som, estrutura dos palcos e tirolesa, entre outros pontos. Segundo Di Costanzo, as antenas estão "escondidas" na paisagem para não comprometer a decoração do local. "Vai ser difícil alguém localizar, porque elas foram praticamente integradas à estrutura local, estão 'camufladas' para não ofender a estética do evento", conta.

Outra novidade da estrutura da TIM é o uso de uma antena que permite que o sinal do 5G trafegue por duas frequências, que são 3,5 GHz e 2,6 GHz. Na prática, isso aumenta a capacidade de transmissão e ajuda o sinal a chegar com mais facilidade a ambientes ao ar livre e espaços fechados, como estandes e lojas dentro da Cidade do Rock. O equipamento foi fornecido pela chinesa Huawei.

Hologramas em sincronia

Além de permitir que os usuários se comuniquem de forma mais eficiente, essa infraestrutura possibilitará ativações inovadoras, como o "Karaokê 5G", com uma banda conectada e holografia.



Vai funcionar assim: em duas cabines na Cidade do Rock e uma na loja da TIM em um shopping na Barra da Tijuca, os clientes poderão cantar no microfone e aparecerão como hologramas ao lado dos músicos que estarão à distância no estande da empresa no festival.



A ideia com isso é mostrar que o 5G permite uma sincronia perfeita entre voz e melodia, eliminando o delay típico de transmissões ao vivo.

5G ao redor do País

A cobertura 5G da TIM está em 379 cidades do País, à frente das rivais Vivo, com 273, Claro, com 262, e Brisanet, com 109. Os dados são da consultoria Teleco.

Em termos de população coberta pelas antenas de celular 5G, a TIM abrange 53,2% das pessoas, a Vivo 51,8%, a Claro 50,5%, e a Brisanet 3,4%. A última está principalmente em cidades pequenas.





