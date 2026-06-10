TIM reforça rede para o São João no Nordeste

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Uma das maiores celebrações culturais do Brasil, o São João nordestino contará este ano com uma robusta operação de conectividade da TIM. Líder em cobertura 4G e 5G no país, a operadora preparou um amplo plano de expansão e reforço de infraestrutura para garantir a melhor experiência de conexão a milhões de pessoas que participarão das festividades.

Desde o último ciclo junino, a TIM ativou a tecnologia 5G em mais de 40 municípios da região, com foco especial nas cidades que tradicionalmente realizam grandes festas de São João. Para 2026, a companhia atua em duas frentes: o reforço temporário de rede nas áreas de maior concentração de público e a implantação de infraestrutura permanente, que continuará beneficiando as cidades após o encerramento dos festejos.

“O São João representa muito mais do que uma festa popular. É uma expressão da identidade cultural brasileira e um importante motor econômico para o Nordeste. Nosso objetivo é garantir que as pessoas possam compartilhar cada momento em tempo real, com qualidade e estabilidade, conectando tradição e inovação. Além de atender à demanda dos eventos, estamos deixando um legado de conectividade que contribuirá para o desenvolvimento do comércio, do turismo e dos serviços locais”, afirmou Gustavo Maciel, gerente de Operações de Redes da TIM no Nordeste.

Reforço de rede nos principais polos juninos

Para suportar o elevado volume de compartilhamento de fotos, vídeos e transmissões ao vivo, a TIM instalou estruturas temporárias de reforço conhecidas como COWs (Cell on Wheels), antenas móveis posicionadas estrategicamente próximas aos palcos principais das maiores festas da região.

O reforço estará presente em cidades como Campina Grande (PB), Caruaru (PE), Petrolina (PE), Maceió (AL), Mossoró (RN), Maracanaú (CE), Cruz das Almas (BA) e Aracaju (SE), ampliando a capacidade das redes 4G e 5G. A expectativa da operadora é que o 5G ultrapasse a marca de 50% do tráfego total de dados nesses locais, consolidando-se como a principal tecnologia de acesso utilizada pelo público.

Investimentos permanentes deixam legado para as cidades

Além das soluções temporárias para o período festivo, a TIM também investiu na ampliação definitiva de sua infraestrutura. Municípios que recebem grande fluxo de visitantes durante o São João, como Gravatá (PE), Patos (PB), Garanhuns (PE), Itapipoca (CE), Serra Talhada (PE), Limoeiro (PE), Cajazeiras (PB) e Açu (RN), passaram a contar com novas estruturas fixas equipadas com tecnologia 5G.

Após o término das celebrações, essas redes continuarão em operação, contribuindo para a inclusão digital da população e fortalecendo a economia local.

Toda a infraestrutura da TIM na região é conectada por meio de backhaul de fibra óptica de alta capacidade, garantindo estabilidade, velocidade e desempenho mesmo em cenários de grande concentração de pessoas. Com isso, a operadora busca assegurar que a energia e a tradição do São João nordestino sejam compartilhadas com qualidade e alcance cada vez maiores.

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