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Tecnologia e Games TIM resgata o plano Beta e anuncia lançamento do BetaCreator; veja como funcionará A novidade mantém as características que marcaram a história do plano, como o acesso por convite

A TIM anunciou o novo plano BetaCreator, uma evolução de um dos planos mais reconhecidos do portfólio da marca, o TIM Beta, nesta terça-feira (20), em coletiva de imprensa. A novidade mantém as características que marcaram a história do plano, como o acesso por convite, e aposta em um pacote de internet que não expira, redes sociais, programa de relacionamento e novas funcionalidades de segurança e autonomia.

“O Beta sempre foi mais do que um plano de celular. Ele criou uma comunidade, uma linguagem própria e um sentimento de pertencimento muito raro no setor. Com o BetaCreator, estamos levando essa essência para uma nova geração sem perder a conexão com quem ajudou a construir essa história, combinando conectividade, exclusividade e participação ativa da comunidade na evolução da oferta”, afirma Thompson Gomes, CMO da TIM.

O BetaCreator foi desenvolvido a partir de uma troca com os consumidores, reunidos em uma comunidade no WhatsApp após ações realizadas pela operadora. A TIM considerou hábitos e expectativas do público "Founder", a base legada do TIM Beta -, que busca mais autonomia, personalização e controle sobre sua experiência digital.

O acúmulo de dados e a gestão simplificada da oferta refletem demandas identificadas junto a essa comunidade.

Oferta

Para usar a nova oferta, é necessário receber um convite, assim como o TIM Beta, que será liberado por criadores de conteúdo e pela geração “Founder”.

Após validar o código de acesso no app MEU TIM, o usuário tem até 48 horas para adquirir o “Passe Beta”, no valor de R$ 60. O passe é válido por 30 dias e deve ser renovado mensalmente para a permanência na oferta.

O BetaCreator oferece 50GB de internet, acesso a TikTok, Instagram, Facebook e X sem desconto da franquia, ligações e SMS ilimitados e Deezer Premium.

O pacote inclui outros benefícios como acesso ao programa de relacionamento TIM Mais e aos apps Aya Books Light, Aya Ensinah Stand e Bancah Virtual.

Um dos grandes diferenciais é a possibilidade de acumular a franquia de internet não utilizada para o mês seguinte.

As novas informações para aquisição do plano serão divulgadas nas redes sociais nos próximos dias.



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