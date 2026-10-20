TIM resgata o plano Beta e anuncia lançamento do BetaCreator; veja como funcionará
A novidade mantém as características que marcaram a história do plano, como o acesso por convite
A TIM anunciou o novo plano BetaCreator, uma evolução de um dos planos mais reconhecidos do portfólio da marca, o TIM Beta, nesta terça-feira (20), em coletiva de imprensa. A novidade mantém as características que marcaram a história do plano, como o acesso por convite, e aposta em um pacote de internet que não expira, redes sociais, programa de relacionamento e novas funcionalidades de segurança e autonomia.
“O Beta sempre foi mais do que um plano de celular. Ele criou uma comunidade, uma linguagem própria e um sentimento de pertencimento muito raro no setor. Com o BetaCreator, estamos levando essa essência para uma nova geração sem perder a conexão com quem ajudou a construir essa história, combinando conectividade, exclusividade e participação ativa da comunidade na evolução da oferta”, afirma Thompson Gomes, CMO da TIM.
O BetaCreator foi desenvolvido a partir de uma troca com os consumidores, reunidos em uma comunidade no WhatsApp após ações realizadas pela operadora. A TIM considerou hábitos e expectativas do público "Founder", a base legada do TIM Beta -, que busca mais autonomia, personalização e controle sobre sua experiência digital.
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O acúmulo de dados e a gestão simplificada da oferta refletem demandas identificadas junto a essa comunidade.
Oferta
Para usar a nova oferta, é necessário receber um convite, assim como o TIM Beta, que será liberado por criadores de conteúdo e pela geração “Founder”.
Após validar o código de acesso no app MEU TIM, o usuário tem até 48 horas para adquirir o “Passe Beta”, no valor de R$ 60. O passe é válido por 30 dias e deve ser renovado mensalmente para a permanência na oferta.
O BetaCreator oferece 50GB de internet, acesso a TikTok, Instagram, Facebook e X sem desconto da franquia, ligações e SMS ilimitados e Deezer Premium.
O pacote inclui outros benefícios como acesso ao programa de relacionamento TIM Mais e aos apps Aya Books Light, Aya Ensinah Stand e Bancah Virtual.
Um dos grandes diferenciais é a possibilidade de acumular a franquia de internet não utilizada para o mês seguinte.
As novas informações para aquisição do plano serão divulgadas nas redes sociais nos próximos dias.