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O Dia de Tiradentes é celebrado nesta terça-feira (21). A data faz homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, mártir da Inconfidência Mineira e um dos impulsionadores da Independência do Brasil. O feriado nacional muda o funcionamento do comércio, bancos e serviços públicos.



A abertura das lojas do centro e de bairros do Recife será facultativa, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) e do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife). Já os shopping centers da Região Metropolitana do Recife (RMR) funcionarão em horário especial.



Confira o que abre e o que fecha na RMR durante feriado de Tiradentes:

Comércio

Nesta terça-feira (21), o comércio de rua do centro e bairros da capital pernambucana funcionará de maneira facultativa, segundo a CDL Recife. Cada lojista decidirá se abrirá ou não o estabelecimento.

Shoppings

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h;

RioMar Recife - das 12h às 21h;

Shopping Boa Vista - das 10h às 19h;

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h;

Plaza Shopping - das 12h às 21h;

Shopping ETC - das 12h às 18h;

Shopping de Afogados - das 9h às 18h;

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h;



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h;



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h;

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h;



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h;



Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h;



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h.

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas neste feriado de Tiradentes, de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).



As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias úteis e feriados, poderá ser feito normalmente.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, via internet e mobile banking.

Repartições públicas

O governo de Pernambuco destacou que o expediente segue normal na véspera do feriado, dia 20 de abril. Já o Recife decretou ponto facultativo nas repartições da administração direta e indireta do município na segunda (20), em função disso, alguns serviços terão funcionamento alterados antecipadamente.



Confira o funcionamento dos serviços ofertados pela Prefeitura do Recife:

Cultura - O Paço do Frevo, localizado na Praça do Arsenal, estará aberto das 10h às 18h desta terça-feira (21), com quatro opções de horários para visitas mediadas à disposição do público espontâneo: 10h30, 11h30, 14h30 e 15h30. Os demais espaços culturais mantidos pela prefeitura estarão fechados na terça-feira. Às segundas, museus e teatros não funcionam, devido aos expedientes de fim de semana.



Esportes – As unidades da Academia Recife estarão fechadas na segunda (20) e terça (21). O funcionamento normal será retomado na quarta (22), a partir das 5h30.



Saúde - Haverá funcionamento 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); nas policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), e no hospital pediátrico Helena Moura (Tamarineira). Moradores do Recife poderão ser atendidos também no Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e na Fundação Altino Ventura (Boa Vista).



O Hospital da Mulher, no Curado, estará aberto para partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, anexo ao hospital, estará realizando atendimento multiprofissional voltado para mulheres cis e trans e homens trans com útero vítimas de violência. Na segunda-feira (20), os ambulatórios também estarão funcionando.



O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio mensagens ou ligações para o Whatsapp (81) 3355-7712.



No dia 18, ocorrerá mais uma edição PrEPara a Prevenção!, com a oferta de testagem rápida para ISTs, preservativos, lubrificantes e profilaxia PrEP, sem necessidade de agendamento, na SAE da Policlínica Gouveia de Barros, que está funcionando temporariamente da Policlínica Waldemar de Oliveira, em Santo Amaro, das 8h às 16h.



No sábado (18), o Mamógrafo Móvel irá ofertar 80 exames de mamografia sem necessidade de agendamento. Podem participar mulheres e homens trans com idade entre 50 e 74 anos que morem no Recife. Basta se dirigir à Praça do Abrigo, na Mustardinha, com documento com foto e comprovante de residência, das 8h às 12h e de 13h às 17h.



Turismo e lazer - A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível nos dias 19 e 21 de abril, das 7h às 16h. No sábado (18), das 4h às 7h30, o Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará ativo. Entre os dias 18 e 24 de abril, o projeto Olha! Recife promove programação com inscrições pelo aplicativo Conecta Recife ou pelo site.



Jardim Botânico - O Jardim Botânico do Recife (JBR) abre neste sábado (18) e domingo (19). Já na segunda-feira (20) e terça (20), estará fechado, retomando as atividades normalmente a partir da quarta (22).



Parque de esculturas - O Parque de Esculturas Francisco Brennand funciona normalmente neste sábado (18) e domingo (19), das 9h às 18h, e ficará fechado na segunda e terça, retornando na próxima quarta (22).



Mulher - O Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na Rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector, situado na Av. Recife, 700, no bairro de Areias, e o Serviço Especializado Regionalizado (SER) Clarice Lispector Zona Norte, localizado na Rua Padre Lemos, 675, em Casa Amarela, estarão abertos diariamente, das 7h às 19h.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (20), devido ao feriado de Tiradentes.



Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.



A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na quarta-feira (22), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Educação - Não haverá aula em toda a Rede Municipal de Ensino do Recife devido ao ponto facultativo decretado para a segunda-feira (20).



Assistência sociais e combate à fome - Na segunda-feira (20) e na terça-feira (21), os serviços essenciais seguirão operando normalmente, incluindo os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, o Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS). A Cozinha Comunitária do Gurupé funcionará apenas na segunda-feira (20).



Já os Centros Arrecifes da Cidadania, o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), o Banco de Alimentos do Recife, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único (CadÚnico), os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros POP) e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) permanecerão fechados durante o período.



Direitos humanos e juventude - Nos dias 17, 18, 19 e 21, as atividades do Praia sem Barreiras serão realizadas normalmente. A iniciativa oferece banho de mar assistido, com cadeiras de rodas anfíbias e esteiras removíveis que facilitam o acesso à areia e ao mar.



O funcionamento é das 8h às 13h, na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao Posto 7. Não é necessário agendamento prévio. A atividade pode ser suspensa em caso de chuva intensa ou maré alta.



O Parque 60+, que integra a estrutura do Centro de Convivência da Pessoa Idosa Maria da Conceição Guedes Pereira, estará aberto ao público de 18 a 21, das 5h30 às 20h. No sábado e no domingo, o espaço recebe a Feirinha 60+, com produtos artesanais e comidas produzidos por pessoas com 60 anos ou mais, das 13h às 18h. O endereço é Avenida Conselheiro Rosa e Silva, nº 720.



O casarão do Centro de Convivência da Pessoa Idosa, o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves, o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e os Núcleos de Mediação de Conflitos localizados nas unidades do COMPAZ estarão fechados nos dias mencionados. Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (22).



Hospital Veterinário do Recife – Durante o feriado de Tiradentes, o Hospital Veterinário do Recife, que funciona 24h, terá atendimento restrito a urgências e emergências. Os serviços ambulatoriais, incluindo consultas e castrações, serão retomados na quarta-feira (22).



Mercados e feiras - Na segunda-feira (20), as feiras livres e os mercados públicos funcionarão das 6h às 18h. Já na terça-feira, feriado de Tiradentes, o horário será das 6h às 13h. As praças de alimentação seguem com funcionamento normal após esse período.



Ouvidoria - Não haverá atendimento presencial e telefônico nos dias 20 e 21 de abril. Estarão disponíveis todos os demais canais: e-mail ([email protected]); App Conecta e Portal da Ouvidoria.



Procuradoria Municipal da Fazenda - Não haverá expediente nos dias 20 e 21 de abril.



Procon Recife - Não haverá atendimento presencial nos dias 20 (ponto facultativo) e 21 de abril (feriado de Tiradentes). Para o registro de reclamações e denúncias durante esse período, os consumidores poderão utilizar o site ou o e-mail: [email protected].



Agências de emprego, escolas profissionalizantes e sala do empreendedorismo - Não haverá atendimento ao público nesta segunda (20) e terça (21). Os serviços retornam na quarta-feira (22), assim como as aulas das Escolas Profissionalizantes e os atendimentos da Agência e da Sala presentes nas unidades da rede Compaz.

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