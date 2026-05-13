Estados Unidos
Títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos atingem nível mais alto desde julho
Por volta das 12h45 GMT (09h45 em Brasília), o rendimento estava acima de 4,48%, seu nível mais alto desde julho de 2025
Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano a 10 anos alcançaram os níveis mais elevados em 10 meses nesta quarta-feira (13), impulsionados por uma inflação no atacado significativamente maior do que as expectativas em abril.
Por volta das 12h45 GMT (09h45 em Brasília), o rendimento do título do Tesouro americano a 10 anos estava acima de 4,48%, seu nível mais alto desde julho de 2025.
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O título do Tesouro de 30 anos seguiu a mesma trajetória.
Antes da intervenção israelense-americana contra o Irã, que começou em 28 de fevereiro, o rendimento do título de 10 anos estava em 3,94%