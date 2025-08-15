A- A+

HOMENAGEM "Tivemos muita sorte de estar na vida dela": Jeff Bezos homenageia mãe, que morreu aos 78 Fundador da Amazon publica carta de despedida para Jacklyn Gise Bezos, morta nesta quinta-feira

Em uma publicação emocionada nas redes sociais, o bilionário Jeff Bezos, de 62 anos, se despediu de sua mãe, Jacklyn Gise Bezos, morta nesta quinta-feira, aos 78 anos. Segundo o fundador da Amazon, ela morreu cercada pela família, em Miami, nos Estados Unidos, após uma longa batalha contra a demência com corpos de Lewy, uma doença neurodegenerativa.

Bezos lembrou que a Jacklyn se tornou mãe dele aos 17 anos, algo que “não deve ter sido fácil”, mas que ela enfrentou com determinação. “Ela mergulhou no trabalho de me amar com ferocidade, trouxe meu incrível pai para a equipe alguns anos depois e, então, acrescentou minha irmã e meu irmão à lista de pessoas para amar, proteger e nutrir”, escreveu.

O empresário destacou que, ao longo da vida, a lista de pessoas que Jacklyn cuidava e amava só aumentou. “Ela sempre deu muito mais do que pedia”, disse.

Jacklyn morreu cercada por filhos, netos e pelo marido, diz ele. “Eu sei que ela sentiu nosso amor naqueles momentos finais. Tivemos muita sorte de fazer parte da vida dela. Eu a guardo com segurança no meu coração para sempre”, afirmou Bezos.





O magnata da tecnologia encerrou a homenagem com um singelo e profundo: “Eu te amo, mãe”.

Investimento em Jeff

Quando Jeff abandonou o emprego em um hedge fund de Nova York para fundar a Amazon perto de Seattle, seus pais investiram grande parte de suas economias na empresa — decisão que mais tarde diriam ter sido uma aposta no filho, e não nas perspectivas de uma livraria on-line.

Já com a Amazon sendo uma queridinha de Wall Street após sua oferta pública inicial em 1997, Jackie ia a bancas de jornal para encontrar reportagens sobre o filho e deixava a revista aberta naquela página, escreveu Leibovich. Em 2000, Jackie e Mike, já aposentado da Exxon, mudaram-se para a região de Seattle para ficarem mais próximos da família em crescimento de Jeff.

Em Seattle, Jackie Bezos escrevia artigos ocasionais no jornal local, defendendo a educação infantil. Ela e Mike doaram em apoio a uma iniciativa de voto que acabou sendo bem-sucedida, estabelecendo escolas charter estaduais em Washington, e contra uma proposta de implementação de imposto de renda no estado. Os eleitores rejeitaram o imposto.

O casal foi doador frequente do Fred Hutchinson Cancer Center, em Seattle, incluindo uma doação de US$ 710 milhões em 2022 feita fora da fundação. Mantiveram casas no Colorado e no Texas e, nos últimos anos, passaram grande parte do tempo vivendo em Miami.

Veja também