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endividamento TJPE abre inscrições para ação "Pulando a Fogueira das Dívidas" e oferece renegociação de débitos Iniciativa será realizada nos dias 8 e 9 de junho, e as inscrições devem ser feitas previamente

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) abre inscrições para a ação “Pulando a Fogueira das Dívidas – Um salto para a liberdade econômica”, promovida em parceria com a Gerência de Tratamento de Consumidores Superendividados (Proendividados). A iniciativa será realizada nos dias 8 e 9 de junho, das 8h às 13h, no Fórum Thomaz de Aquino, no bairro de Santo Antônio, no Recife.

O objetivo é oferecer aos consumidores em situação de endividamento soluções como a renegociação de débitos, orientação financeira e ações educativas voltadas ao fortalecimento da autonomia econômica.

“A ação busca contribuir para que os participantes retomem o controle das finanças e construam uma relação mais equilibrada com o consumo e o orçamento familiar”, pontuou a gerente do Proendividados, Vivian Tavares.

Durante a ação, também serão promovidas audiências de conciliação com concessionárias de serviço público, entre elas Neoenergia Pernambuco e Compesa, possibilitando aos participantes negociar débitos de forma acessível.

Além das negociações, o evento contará com rodas de conversa, orientações sobre planejamento financeiro e atividades educativas voltadas à prevenção do superendividamento e à reorganização da vida financeira dos consumidores.

As inscrições devem ser realizadas previamente no Proendividados, localizado no Fórum Thomaz de Aquino, presencialmente ou por meio dos contatos (81) 3182-0888 e (81) 3182-0889.

*Com informações da assessoria

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