COMIDAS Toblerone não será mais chocolate suíço. Entenda Marca também não poderá mais usar a icônica montanha do país europeu em seu logotipo

O famoso chocolate em formato triangular Toblerone não poderá mais ser chamado de suíço e o pico da montanha Matterhorn não poderá mais ser impresso como o seu logotipo nas caixinhas amarelas. A Mondelez, dona da marca, está transferindo a produção para a Eslováquia e, de acordo com as regras da Suíça, símbolos nacionais e cruzes do país não são permitidos na embalagem de produtos que não atendam aos critérios Swissness.

A lei estipula que os alimentos que usam símbolos nacionais suíços ou alegam ser “fabricados na Suíça” devem ter pelo menos 80% de matérias-primas do produto provenientes da Suíça e 100% de leite e produtos lácteos.

O trabalho essencial para produzir um produto fabricado na Suíça também deve ocorrer no país. Exceções são feitas para matérias-primas não encontradas por lá, como o cacau.

A Mondelez divulgou no ano passado que planejava transferir parte da produção de Toblerone para a capital eslovaca de Bratislava. Para não não violar a Lei, o logotipo passará a ser de uma montanha genérica, segundo o jornal suíço Aargauer Zeitung.

“O redesenho da embalagem apresenta um logotipo de montanha modernizado e aerodinâmico que se alinha com a estética geométrica e triangular”, disse um porta-voz da Mondelez ao Aargauer Zeitung. A embalagem de Toblerone agora lerá “estabelecido na Suíça” em vez de “da Suíça”.

