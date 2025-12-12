A- A+

serviços Todas as cinco atividades de serviços registraram alta em outubro ante setembro, mostra IBGE Setor de transportes se destacou com alta de 1,0%

Todas as cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de setembro para outubro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira, 12.

Os serviços prestados às famílias avançaram 0,1%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 0,3%.

Houve avanço de 0,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 1,0% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 0,5% em outubro.

Comparação com outubro de 2024

A mesma pesquisa do IBGE mostrou que quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em outubro ante outubro de 2024.

Os serviços prestados às famílias avançaram 0,3%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 5,7%.

Houve recuo de 0,2% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 1,3% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 4,0% em outubro, na comparação com outubro de 2024.



