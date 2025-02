A- A+

FEVEREIRO Todas as 11 regiões pesquisadas registraram altas de preços no IPCA-15 de fevereiro A maior alta, de 1,49%, foi observada em Recife

A alta de 1,23% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de fevereiro ante janeiro foi resultado de aumento nos preços em todas as 11 regiões pesquisadas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A maior alta, de 1,49%, foi observada em Recife, por conta do aumento nos preços da energia elétrica residencial (14,78%) e da gasolina (3,74%) na região. No ano, Recife acumula alta de 1,55% no indicador, que, em 12 meses, é de 4,64%. Recife tem um peso regional de 4,71% na leitura do IBGE.

Já a menor variação aconteceu em Goiânia, alta de 0,99%, em razão das quedas em passagens aéreas (-26,67%) e do arroz (-2,67%), informou o IBGE.

São Paulo, Rio e Belo Horizonte

Já São Paulo, que pesa 33,45% no índice, registrou uma alta de preços de 1,2% identificada pelo IPCA-15 de fevereiro. No ano, a alta do índice na região é de 1,29% e, em 12 meses, de 5,02%.

Segunda região com maior peso na medição (10,04%), Belo Horizonte e seu entorno viram os preços avançarem 1,27% até o meio de fevereiro, com um índice acumulado de 1,41% no ano e de 5,67% em 12 meses.

Já o Rio de Janeiro, que tem peso de 9,77% na leitura, registrou alta de 1,32% nos preços do mesmo período, com igual alta no ano e de 4,81% em 12 meses.

Veja também