Todas as 5 atividades de serviços mostram queda em março ante fevereiro, revela IBGE
Houve recuo de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,7% em transportes
Cinco das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de fevereiro para março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No período, os serviços prestados às famílias recuaram 1,5%, enquanto os serviços de informação e comunicação caíram 0,9%.
Houve recuo de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,7% em transportes.
Outros serviços, por sua vez, registraram recuo de 2,0% em março.
Leia também
• Genial/Quaest: Para 46%, economia piorou nos últimos 12 meses; eram 50% em abril
• Fim da taxa das blusinhas gera concorrência desleal e sabota economia nacional
• EUA: desagrado com economia pressiona Trump e republicanos antes de eleição, diz pesquisa CNN
Comparação com março de 2025
De acordo com o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em março ante março de 2025.
No período, os serviços prestados às famílias recuaram 1,6%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 7,9%.
Houve avanço de 1,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 2,0% em transportes.
Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 2,7% em março, na comparação com março de 2025.