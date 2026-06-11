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SERVIÇOS Todas as 5 atividades de serviços registraram alta em abril ante março, aponta IBGE Também segundo o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em abril ante abril de 2025

Todas as cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias avançaram 1,4%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 0,5%.

Houve avanço de 0,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 0,9% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 2,2% em abril.

Comparação com abril de 2025

Também segundo o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em abril ante abril de 2025.

Os serviços prestados às famílias avançaram 2,7%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 6,3%.

Houve avanço de 1,2% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,4% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 3,4% em abril, na comparação com abril de 2025.

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