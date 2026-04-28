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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Todos os 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de abril, afirma IBGE Maior taxa foi registrada em Belém, alta de 1,46%

Todos os nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em abril, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 28.

Os aumentos foram registrados em Alimentação e bebidas, alta de 1,46%, impacto de 0,31 ponto porcentual; Transportes, alta de 1,34% e impacto de 0,27 ponto porcentual; Habitação, alta de 0,42% e impacto de 0,07 ponto porcentual; Vestuário, elevação de 0,76% e impacto de 0,04 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,48% e impacto de 0,02 ponto porcentual; Saúde e cuidados pessoais, aumento de 0,93% e contribuição de 0,13 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,48%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,32%, impacto de 0,03 ponto porcentual; e Educação, alta de 0,05% e zero de impacto.

O resultado geral do IPCA-15 em abril foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas. A maior taxa foi registrada em Belém, alta de 1,46%. O resultado mais brando ocorreu em Brasília, aumento de 0,41%.



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