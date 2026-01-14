A- A+

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO Toffoli determina que materiais aprendidos em operação que mira Master fiquem lacrados no STF Operação tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre as supostas fraudes financeiras praticadas pelo Banco Master, de Daniel Vorcaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli determinou nesta quarta-feira que todos os materiais apreendidos durante a nova fase da Operação Compliance Zero sejam "lacrados" e "acautelados" nas dependências do Supremo Tribunal Federal (STF) até "ulterior determinação".



A operação tem o objetivo de aprofundar as investigações sobre as supostas fraudes financeiras praticadas pelo Banco Master, de Daniel Vorcaro. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão junto com outros empresários e investidores.





Os agentes apanharam em 42 endereços dos alvos carros e relógios de luxo, montante de dinheiro em vivo (R$ 97 mil), um revólver, além de documentos, celulares e notebooks.



Na decisão, Toffoli também pediu explicações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, sobre a "inobservância expressa e deliberada" da sua decisão de deflagradar a operação entre 12 e 13 de janeiro.



"DETERMINO, ainda, que o DIRETOR-GERAL do DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, no prazo subsequente de 24 horas, informe a esta Corte a razão do descumprimento da ordem por mim anteriormente exarada para cumprimento das medidas em prazo legal estabelecido", escreveu o ministro do Supremo.

Veja também