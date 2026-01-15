A- A+

INDICAÇÃO Toffoli indica peritos da PF que poderão analisar provas de operação que mira Master Ministro do STF determinou que procedimento será feito com apoio da PGR

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal ( STF), indicou nesta quinta-feira quatro peritos da Polícia Federal (PF) que terão acesso às provas apreendidas na segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes envolvendo o Banco Master.

A análise será feita com o apoio da Procuradoria-Geral da República ( PGR), responsável pelo material.

Inicialmente, Toffoli havia determinado que os itens apreendidos deveriam ficar lacrados e custodiados no STF. Depois, autorizou a PGR a fazer a extração e exame dos dados e documentos.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) afirmou ver com "preocupação" a decisão de Toffoli e declarou que há "riscos operacionais e técnicos" que podem levar à perda de "vestígios relevantes" para a investigação.

Também nesta quinta, o ministro proferiu nova decisão, indicando quatro peritos que devem participar da análise. "Ressalto que os referidos peritos terão livre acesso ao material apreendido e deverão contar com o apoio da Procuradoria-Geral da República para acompanhamento dos trabalhos periciais", determinou.

