OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

Toffoli manda PF mudar cronograma de depoimentos do caso Master e concentra em 2 dias ante 6

Os depoimentos ocorreriam ao longo da última semana de janeiro e primeira de fevereiro

Ministro Dias ToffoliMinistro Dias Toffoli - Foto: Carlos Moura/SCO/STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal altere o cronograma de colheita de depoimentos dos investigados no caso do Banco Master para concentrar as diligências em apenas dois dias.

Os depoimentos ocorreriam ao longo da última semana de janeiro e primeira de fevereiro. Estavam previstas novas oitivas do dono do Master, Daniel Vorcaro, do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e de outros investigados.

Toffoli, porém, determinou que a PF realize todos os depoimentos em apenas dois dias, em uma sala de audiências no STF.

Com isso, a PF avisou aos advogados que as datas inicialmente marcadas estavam canceladas e que será definido ainda um novo cronograma.

Trata-se de mais uma decisão do ministro que interfere diretamente na condução da investigação pela PF. Na segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta semana, Toffoli havia retirado da PF a responsabilidade de guardar e analisar os materiais apreendidos - ele recuou parcialmente da ordem após ter sido alvo de críticas.
 

