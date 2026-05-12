A- A+

Justiça Tok&Stok; e Mobly entram com pedido de recuperação judicial Grupo Toky, controlador das duas marcas, citou taxa de juros elevada e endividamento das famílias como causas do cenário de dificuldade financeira da companhia

O grupo Toky, dono das lojas de móveis e decoração Tok&Stok e Mobly, anunciou nesta terça-feira ter entrado com um pedido de recuperação judicial. Por volta das 11h40, as ações da companhia despecanvam 34,48%, negociadas a R$ 0,19.

A ação foi aprovada pelo conselho de administação do grupoa ontem, e ajuizada na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Em fato relevante, a companhia citou que a decisão ocorre em consequência do "cenário econômico desafiador" — com "taxas de juros ainda elevadas", maior nível de endividamento das famílias e crédito restrito —, o que impacta o desempenho das vendas, "que seguem abaixo do potencial".

Além disso, a Toky destacou que restrições temporárias no estoque têm causado "impacto significativo" na liquidez do caixa no curto prazo.

"Apesar dos esforços empregados pela administração na negociação da reestruturação do endividamento junto aos credores da controlada Tok&Stok, o alto endividamento do grupo persiste e vem se agravando, circunstância que exige a adoção urgente de medidas adicionais destinadas a preservar suas atividades, proteger sua liquidez e permitir a implementação de uma reestruturação ordenada de seu endividamento e de sua estrutura de capital", justificou a empresa.

Veja também