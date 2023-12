Tolive Incorporadora conquistou o Troféu Master 2022 com o Tolive ONE

Quebrando vários paradigmas, a Tolive Incorporadora foi uma das grandes vencedoras da noite do Troféu Ademi, na última quinta-feira (30), no Mirante Paço Alfândega. Com o Tolive ONE, a construtora arrebatou o prêmio de melhor empreendimento de 2022 e o prêmio de melhor Home Service do mesmo ano. Com esse feito, a construtora, com exatos três anos de atividades, é a única, na história da premiação, a vencer a principal categoria da noite com seu primeiro empreendimento.

“Não poderíamos estar mais felizes. Finalizar 2023 com esse reconhecimento do mercado é muito gratificante. Em exatos 24 meses, do lançamento à celebração da entrega, conseguimos deixar o Tolive ONE 100% acabado, com todo o enxoval da área externa e interiores de todas as unidades e unanimidade de aprovação dos investidores”, comemorou Felipe Pacífico, um dos sócios fundadores da construtora pernambucana.

“Graças ao comprometimento e à excelência técnica do nosso time, mesmo em tempos de pandemia, conseguimos entregar o empreendimento em tempo recorde, com mais de três meses de antecipação e retorno para os investidores já no primeiro mês. E ainda ser um dos agraciados com o troféu Ademi na categoria Master merece muita comemoração”, completou José Ricardo Carvalho, diretor da Tolive Incorporadora.

O Tolive ONE foi entregue há um ano, no dia 1º de dezembro, exatamente dois anos após a apresentação do empreendimento ao mercado e 90 dias antes do prazo original. O empreendimento, no bairro da Ilha do Leite, no Recife, foi pioneiro em lançar um produto totalmente alinhado com o conceito de moradia por assinatura. Trata-se do primeiro edifício com opção de gestão pela Housi, startup que revolucionou essa categoria de produto imobiliário no Brasil.

O Tolive ONE trouxe para o mercado pernambucano o aluguel flexível, descomplicado e com contratação 100% online, sem necessidade de contrato, burocracias e muito menos fiador. Também não existe prazo mínimo ou máximo para que o locatário permaneça no imóvel. Isso também quer dizer que a pernambucana Tolive Incorporadora foi tão inovadora e arrojada que se tornou um dos principais benchmarks do seu parceiro Alexandre Frankel, fundador da Vitacon e idealizador da Housi.

“Inovamos em tudo, dos interiores ao padrão construtivo industrializado, o que nos fez ser muito ágeis em todo o processo”, celebra Felipe Pacífico, da Tolive Incorporadora.

No seu lançamento, há dois anos, a incorporadora pernambucana atuou na captação de investidores, que adquiriram as 120 unidades do Tolive ONE. “Não existe na história do mercado imobiliário do Nordeste nenhum imóvel que tenha sido construído, acabado, decorado e completamente equipado em apenas 24 meses.

Confira imagens do Tolive ONE:

O grande diferencial desse modelo de imóvel, tendência mundial no mercado, é que o comprador/investidor já recebe o seu apartamento totalmente pronto para locação. Todas as unidades foram entregues mobiliadas, decoradas e com enxoval completo, o que, pelos cálculos dos incorporadores, faz com que os investidores antecipem, no mínimo, seis meses de locação, sem que haja perda de tempo e dinheiro para deixar o imóvel apto e atraente para receber os futuros inquilinos.

Os apartamentos disponíveis não apenas foram entregues absolutamente prontos, como também com a estrutura necessária para a estadia imediata, incluindo pratos, talheres, eletrodomésticos, cama, mesa e banho. Além disso, despesas como condomínio, IPTU, água, luz, Wi-Fi e TV a cabo já estão inclusas no valor da assinatura. Portanto, o locatário não precisa se preocupar com o pagamento individual de contas. O design é inteligente, sofisticado e atemporal, pensado com foco na não depreciação a curto prazo. O projeto de arquitetura foi assinado conjuntamente por Mário Vidal e pela Santos & Santos Arquitetura, de Turíbio e Zezinho Santos, que assinam tanto o desenho do edifício quanto a área comum e o interior de todas as unidades.

De acordo com a Tolive, no Norte e Nordeste, o ONE é o primeiro a ofertar todos os diferenciais disponíveis pela Housi.

“Somos pioneiros em tudo no Norte/Nordeste. As experiências no Sudeste ajudaram a nos guiar, mas tivemos que desbravar muitas etapas, por conta da distância e inviabilidade de replicar algumas referências de parceiros e fornecedores”, explica José Ricardo Carvalho.

A Tolive está construindo seu segundo empreendimento, o Riverside, que será entregue no início de 2025. Nos planos para 2024, está o lançamento de um novo produto até o fim do ano, desta vez na Zona Sul do Recife.