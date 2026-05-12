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Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Tomate, feijão, cebola: veja os alimentos que mais subiram este ano no IPCA Na lista dos maiores aumentos, há itens básicos da alimentação do brasileiro. Maior alta foi da cenoura, com quase 80%

Os preços dos alimentos no domicílio subiram menos em abril do que em março, com alta de 1,64%, contra 1,94% no mês anterior, informou nesta terça-feira o IBGE ao divulgar os dados do índice de inflação usada nas metas do governo, o IPCA.

Mas, quando se olha os preços que mais subiram este ano, chama a atenção a variação expressiva de itens básicos no dia a dia dos brasileiros.

Batata-inglesa e leite longa vida tiveram, em apenas três meses, alta superior a 20%. O tomate subiu mais de 50% e o feijão-carioca e a cebola, perto de 30%.

Veja abaixo a lista de alimentos cujos aumentos de preços ficaram acima de 10% este ano:

Cenoura — 79,35%

Açaí (emulsão) — 57,29%

Tomate — 54,34%

Pepino — 48,6%

Abobrinha — 36,1%

Feijão - carioca (rajado) — 32,56%

Repolho — 29,28%

Cebola — 27,47%

Morango — 24,4%

Batata-inglesa — 21,53%

Leite longa vida — 21,39%

Couve-flor — 21,32%

Brócolis — 20,84%

Batata-doce — 19,5%

Peixe - anchova — 16,07%

Couve — 15,21%

Peixe - cavala — 15,12%

Alface — 13,76%

Melancia — 13,47%

Peixe - pescada — 13%

Melão — 12,6%

Manga — 12,13%

Feijão - mulatinho — 11,92%

Feijão - preto — 11,38%

Capa de filé — 10,38%

Fígado — 10,2%

Peito — 10,1%

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