Tomate, feijão, cebola: veja os alimentos que mais subiram este ano no IPCA
Na lista dos maiores aumentos, há itens básicos da alimentação do brasileiro. Maior alta foi da cenoura, com quase 80%
Os preços dos alimentos no domicílio subiram menos em abril do que em março, com alta de 1,64%, contra 1,94% no mês anterior, informou nesta terça-feira o IBGE ao divulgar os dados do índice de inflação usada nas metas do governo, o IPCA.
Mas, quando se olha os preços que mais subiram este ano, chama a atenção a variação expressiva de itens básicos no dia a dia dos brasileiros.
Batata-inglesa e leite longa vida tiveram, em apenas três meses, alta superior a 20%. O tomate subiu mais de 50% e o feijão-carioca e a cebola, perto de 30%.
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Veja abaixo a lista de alimentos cujos aumentos de preços ficaram acima de 10% este ano:
Cenoura — 79,35%
Açaí (emulsão) — 57,29%
Tomate — 54,34%
Pepino — 48,6%
Abobrinha — 36,1%
Feijão - carioca (rajado) — 32,56%
Repolho — 29,28%
Cebola — 27,47%
Morango — 24,4%
Batata-inglesa — 21,53%
Leite longa vida — 21,39%
Couve-flor — 21,32%
Brócolis — 20,84%
Batata-doce — 19,5%
Peixe - anchova — 16,07%
Couve — 15,21%
Peixe - cavala — 15,12%
Alface — 13,76%
Melancia — 13,47%
Peixe - pescada — 13%
Melão — 12,6%
Manga — 12,13%
Feijão - mulatinho — 11,92%
Feijão - preto — 11,38%
Capa de filé — 10,38%
Fígado — 10,2%
Peito — 10,1%