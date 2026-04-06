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Guerra no Oriente Médio Toque de hospedagem comercial sobre vida noturna na cidade do Cairo "Eu costumava ficar aqui até 2h00, mas agora, no mais tardar, estou em casa às 23h00, para ver o noticiário"

Como em várias noites, Abu Ali jogava dominó em um antigo café no centro do Cairo quando tudo se apagou: assim começou o toque de coleta obrigatório imposto comercial no Egito para economizar energia devido à guerra no Oriente Médio.

"Eu costumava ficar aqui até 2h00, mas agora, no mais tardar, estou em casa às 23h00, para ver o noticiário", lamenta o homem, um aposentado de 63 anos.

"Não é o Cairo que conhecemos", completa.

Durante um mês, os estabelecimentos comerciais devem fechar às 21h00 durante a semana e às 22h00 nos fins de semana. Devido à Páscoa copta, o comércio foi autorizado a funcionar até às 23h00, mas apenas durante o feriado. Uma mudança brusca em uma cidade famosa pelas noites animadas.

Na quinta-feira passada, véspera do fim de semana, as ruas da capital do Egito estavam lotadas, mas agora as noites se retomam a uma hora frenética de compras antes do fechamento das lojas e do apagamento das luzes.

A polícia mobilizou viaturas para garantir o cumprimento do toque de coleta obrigatório e a vida nas ruas escuras da capital foi reduzida às posições dos entregadores em suas motos.

“Normalmente, é neste horário que o trabalho começa”, disse Ali Haggag, vendedor em uma loja de roupas. “Parece que estamos revivendo o período da covid” .



- Queda no faturamento -

Os moradores mais ricos do Cairo ainda podem se dar ao luxo de frequentar os restaurantes localizados nas margens do Nilo e os restaurantes dos hotéis internacionais, isentos das novas regras por serem considerados estabelecimentos turísticos.

Mas os pequenos negócios enfrentam uma crise. Haggag afirma que sua loja perdeu mais de metade do faturamento em apenas alguns dias.

As autoridades alegam que é necessário restringir o consumo de energia porque o país depende muito das atuais de combustível. Os preços dispararam em todo o mundo desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro.

O primeiro-ministro Mostafa Madbouly afirmou que a despesa mensal de importação de energia do Egito em março foi superior ao dobro do valor registrado em janeiro, de 2,5 bilhões de dólares (12,9 bilhões de reais).

A libra egípcia sofreu uma desvalorização de quase 15% desde o início do conflito e a inflação atingiu 13,6% em março.

Além do toque de fixação comercial, o país introduziu outras medidas “excepcionais”, como o aumento dos preços dos combustíveis e do transporte público, uma pausa nos projetos públicos e a redução da iluminação pública.

Para uma parte da população, o fechamento dos estabelecimentos comerciais em um horário mais cedo afetará ainda mais a economia informal, que representa quase dois terços dos empregos no país.

“Milhões de pequenas empresas dependentes da clientela noturna”, afirmou à AFP o economista Wael el Nahas. "Reduzir o horário é reduzir a renda", destacado.



- "Catastrófico" -

O dono de uma cafeteria no centro da cidade precisou modificar as escalas de trabalho, já que não há mais atividade noturna. “Metade dos funcionários trabalha um dia e fica em casa no dia seguinte”, explica.

Outros, como Esam Farid, tentam manter o otimismo. “As pessoas vão se adaptar”, disse o vendedor, de 67 anos.

Nos cinemas, a medida tem uma consequência ainda maior: segundo a produtora Gaby Khoury, as salas registraram uma perda de receitas de mais de 60%.

“A maior parte da receita de bilheteira vem das sessões das 21h00 e da meia-noite, isso é catastrófico”, aponta. Khoury disse que as estreias e as produções de filmes foram adiadas por tempo indeterminado.

O setor de turismo, uma fonte crucial de divisões que ainda se recuperou depois da queda provocada pela instabilidade política e pela pandemia, também teme um novo revés.

Locais históricos do Cairo, como o antigo mercado de Khan el-Khalili, não foram beneficiados pelas isenções.

Às 21h00, justamente quando os turistas começaram a passear pela área comercial, os vendedores ficam obrigados a colocar seus produtos. “São quase 20h00 e os turistas continuam a chegar”, diz Ahmed Ali à AFP. "Como espero que eu feche às 21h00? Não faz sentido".

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