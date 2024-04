A- A+

Toritama Toritama recebe a 22ª edição do Festival do Jeans O evento será realizado entre os dias 1º e 4 de maio e tem entrada gratuita

O município de Toritama, localizado no agreste pernambucano, famoso pela venda e variedade dos jeans, receberá a 22ª edição do Festival do Jeans de Toritama (FTJ), que será realizado entre os dias 1º e 4 de maio, na área externa do Shopping Parque das Feiras. O evento funcionará das 14h às 23h e tem entrada gratuita.

A expectativa dos organizadores é receber cerca de 20 mil visitantes durante os quatro dias de festival. “Estamos com uma expectativa muito positiva. Essa promete ser a maior edição de todos os tempos desse festival que já está consolidado nacionalmente”, comemora Thiago Alexandre, que, pelo sétimo ano, dirige o FJT.

O FTJ vai oferecer desfiles, palestras, shows musicais e food park. Os desfiles terão início às 18h30 e é exclusivo para convidados. Cerca de 29 marcas estão confirmadas e todas irão se apresentar em dez desfiles por noite.

Entre as atrações confirmadas para o show, estão as cantoras Raphaela Santos e Tayara Andreza, e o cantor Pablo. Além disso, o cantor paraibano Kevin Ndjana será o responsável por animar a arena dos desfiles. Este ano, o evento será apresentado pela atriz Paloma Bernardi, que apresentará o evento pela quarta vez

O primeiro dia do evento é exclusivo para realizadores, patrocinadores e convidados e contará com um show exclusivo da cantora Walkyria Santos.

“Este será um dia voltado para as relações institucionais e para celebrar mais uma edição, a maior de todos os tempos. Nós, enquanto prefeitura e patrocinador do evento, estamos muito animados e orgulhosos da proporção que o evento tomou. O FJT, hoje, não deixa a desejar a outros grandes eventos de moda no Brasil. Conseguimos, de fato, ser referência na área”, disse Edilson Tavares, prefeito de Toritama.

