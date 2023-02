A- A+

Desenvolvimento Regional Tornar Banco do Nordeste mais popular e acessível é desafio de Paulo Câmara Instituição bancária tem orçamento maior do que muitos ministérios, mas precisa de menos burocracia

Um dos principais desafios do ex-governador Paulo Câmara à frente do Banco do Nordeste - que tem um orçamento menor que apenas cinco ministérios - será tornar os serviços da instituição mais acessíveis e menos burocráticos. A avaliação foi feita pelo presidente do Sistema Fecomércio, Sesc e Senac de Pernambuco, Bernardo Peixoto, após o ex-governador pernambucano ser convidado pelo presidente Lula para ocupar a presidência da unidade bancária. Em 2022, para se ter uma ideia, o volume de operações realizadas na área de atuação do banco chegou a R$ 49 bilhões. Somente este ano, o BNB estima investir R$ 5 bilhões em Pernambuco.



Bernardo sabe o tamanho e a importância do BNB - que perde em recursos somente para ministérios como o da Educação, da Defesa, da Saúde, da Cidadania, do Trabalho e Previdência - mas ressaltou que a instituição precisa ser mais popular e ter um quadro maior de funcionários.



O presidente da Fecomércio disse ter boas expectativas, considerando que Paulo Câmara é economista e especialista em finanças. “A indicação do ex-governador Paulo Câmara é muito importante, especialmente para as micro e pequenas empresas. Eu tenho representação na Confederação Nacional do Comércio para todo o Nordeste e acredito ser importante que os financiamentos sejam simplificados. Será muito importante que ele melhore o fluxo de liberação e empréstimos para os microempreendedores, aqueles que sofrem mais. É importante reduzir a burocracia, aumentar a liberação de crédito e o efetivo do banco”, destacou.



O presidente do Sindaçúcar, Renato Cunha, elogiou a escolha do ex-governador pernambucano. “O ex-governador Paulo Câmara é um homem público dotado de sensibilidade social e que, reconhecidamente, em sua trajetória, sempre se destacou positivamente com conduta técnica consolidada em economia e finanças. Seguramente imprimirá ao BNB ainda mais valor e desenvolvimentismo”, disse.



O Banco do Nordeste do Brasil S. A. é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Os desembolsos realizados pelo Banco do Nordeste (BNB), em 2022, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e outras fontes, somaram cerca de R$ 49 bilhões. Desembolso é o momento em que as empresas e pessoas físicas recebem os valores contratados em empréstimos e financiamentos para impulsionar seus negócios, após todo processo de análise de crédito.



Os setores mais beneficiados pelos desembolsos em 2022 - sendo a maior parte realizada com recursos do FNE - serviu de estímulo a negócios nos setores de infraestrutura (R$ 11,04 bilhões), agricultura (R$ 8,01 bilhões), comércio e serviço (R$ 6,98 bilhões), pecuária (R$ 6,36 bilhões) e indústria (R$ 2,77 bilhões), perfazendo R$ 35,21 bilhões.



Os demais recursos foram desembolsados por meio do Crediamigo (R$ 10,62 bilhões) e das outras fontes de recursos (R$ 3,13 bilhões), perfazendo um complemento de R$ 13,75 bilhões.

AMÉRICA LATINA

O Banco do Nordeste do Brasil S. A. é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina. Os desembolsos realizados pelo Banco do Nordeste (BNB), em 2022, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e outras fontes, somaram cerca de R$ 49 bilhões. Desembolso é o momento em que as empresas e pessoas físicas recebem os valores contratados em empréstimos e financiamentos para impulsionar seus negócios, após todo processo de análise de crédito.



Os setores mais beneficiados pelos desembolsos em 2022 - sendo a maior parte realizada com recursos do FNE - serviu de estímulo a negócios nos setores de infraestrutura (R$ 11,04 bilhões), agricultura (R$ 8,01 bilhões), comércio e serviço (R$ 6,98 bilhões), pecuária (R$ 6,36 bilhões) e indústria (R$ 2,77 bilhões), perfazendo R$ 35,21 bilhões.



Os demais recursos foram desembolsados por meio do Crediamigo (R$ 10,62 bilhões) e das outras fontes de recursos (R$ 3,13 bilhões), perfazendo um complemento de R$ 13,75 bilhões.

