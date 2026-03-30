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Negócios Torre residencial em SC de 550 m, que será a mais alta do mundo, ultrapassa R$ 2,2 bilhões em vendas Senna Tower, empreendimento de luxo em Balneário Camboriú terá unidades que podem chegar a R$ 300 milhões

O Senna Tower, projetado para ser o prédio residencial mais alto do mundo, já soma mais de R$ 2,2 bilhões em vendas, consolidando-se como um dos maiores projetos imobiliários de luxo do país.

O empreendimento está sendo construído em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, e tem previsão de conclusão na próxima década.

Com mais de 550 metros de altura e cerca de 157 pavimentos, o arranha-céu reunirá mais de 200 unidades residenciais, incluindo apartamentos, mansões suspensas e coberturas de alto padrão.

Os valores das unidades refletem o posicionamento de luxo do projeto. Os apartamentos partem de cerca de R$ 28 milhões, enquanto coberturas podem ultrapassar R$ 300 milhões, sendo algumas comercializadas por meio de leilões exclusivos.

O empreendimento é desenvolvido pela FG Empreendimentos em parceria com a marca ligada ao piloto Ayrton Senna e deve alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 8,5 bilhões.

Antes mesmo do avanço das obras, cuja conclusão está estimada para 2033, o projeto já havia registrado forte demanda. No pré-lançamento, cerca de 18% das unidades foram vendidas, movimentando R$ 1,3 bilhão.

Além da altura recorde, o Senna Tower aposta em tecnologia de ponta e diferenciais de alto padrão, como sistemas avançados para redução do impacto dos ventos, áreas de lazer distribuídas em múltiplos andares e residências com grandes metragens, que podem chegar a mais de 900 metros quadrados. O projeto também reforça a posição de Balneário Camboriú como um dos mercados imobiliários mais valorizados do Brasil, conhecido pelo metro quadrado mais caro do país e pela concentração de edifícios de luxo à beira-mar.

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