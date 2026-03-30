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Negócios

Torre residencial em SC de 550 m, que será a mais alta do mundo, ultrapassa R$ 2,2 bilhões em vendas

Senna Tower, empreendimento de luxo em Balneário Camboriú terá unidades que podem chegar a R$ 300 milhões

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Senna Tower que será construído em Balneário Camboriú deverá ser prédio residencial mais alto do mundo Senna Tower que será construído em Balneário Camboriú deverá ser prédio residencial mais alto do mundo  - Foto: Divulgação

O Senna Tower, projetado para ser o prédio residencial mais alto do mundo, já soma mais de R$ 2,2 bilhões em vendas, consolidando-se como um dos maiores projetos imobiliários de luxo do país.

O empreendimento está sendo construído em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, e tem previsão de conclusão na próxima década.

Com mais de 550 metros de altura e cerca de 157 pavimentos, o arranha-céu reunirá mais de 200 unidades residenciais, incluindo apartamentos, mansões suspensas e coberturas de alto padrão.

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Os valores das unidades refletem o posicionamento de luxo do projeto. Os apartamentos partem de cerca de R$ 28 milhões, enquanto coberturas podem ultrapassar R$ 300 milhões, sendo algumas comercializadas por meio de leilões exclusivos.

O empreendimento é desenvolvido pela FG Empreendimentos em parceria com a marca ligada ao piloto Ayrton Senna e deve alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em aproximadamente R$ 8,5 bilhões.

Antes mesmo do avanço das obras, cuja conclusão está estimada para 2033, o projeto já havia registrado forte demanda. No pré-lançamento, cerca de 18% das unidades foram vendidas, movimentando R$ 1,3 bilhão.

Além da altura recorde, o Senna Tower aposta em tecnologia de ponta e diferenciais de alto padrão, como sistemas avançados para redução do impacto dos ventos, áreas de lazer distribuídas em múltiplos andares e residências com grandes metragens, que podem chegar a mais de 900 metros quadrados. O projeto também reforça a posição de Balneário Camboriú como um dos mercados imobiliários mais valorizados do Brasil, conhecido pelo metro quadrado mais caro do país e pela concentração de edifícios de luxo à beira-mar.

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